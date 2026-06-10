El mensaje de Axel Kicillof a un año del fallo contra Cristina Kirchner: "Enorme infamia"

"Vivir solo cuesta vida": Cristina Kirchner recordó a Indio Solari

La expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, se sumó a las profundas muestras de dolor por el fallecimiento de Indio Solari con un emotivo y simbólico mensaje en sus redes sociales. La exmandataria y el artista popular, junto a su familia, mantenían un estrecho vínculo.

Para despedir al emblemático fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la exmandataria publicó una fotografía del músico acompañada por una de las frases más icónicas de la discografía ricotera, extraída de la canción "Ropa sucia".

"Vivir solo cuesta vida", escribió Cristina Kirchner, junto a una imagen del cantante en pleno show.

El breve pero potente posteo sintetizó el sentimiento de pérdida de un artista que marcó a fuego la cultura popular argentina y que siempre mantuvo una relación de profundo respeto mutuo con la dirigencia del kirchnerismo.

En pocos minutos, la publicación se llenó de interacciones por parte de miles de militantes y fanáticos que utilizaron la misma frase como un mantra para despedir al "míster".

Cristina Kirchner volvió a saludar desde el balcón en el marco de una nueva marcha de Ni Una Menos

En el marco de una nueva marcha de Ni Una Menos -tras el femicidio de Agostina Vega-, Cristina Kirchner volvió a salir al balcón de su departamento en San José 1111, donde cumple con su condena por la causa Vialidad bajo el régimen de prisión domiciliaria. Cientos de militantes se acercaron a ver a la expresidenta y ella respondió.

Con una gran sonrisa y sus brazos saludando a su gente, la exmandataria se mostró agradecida por la cercanía de la gente y volvió a decir "presente" en la causa que moviliza a todas las mujeres y a aquellos hombres que son conscientes de la violencia machista que persiste en el país y el mundo.

cfk balcón