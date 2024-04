Luis Novaresio, contra sus compañeros de La Nación+: "Los aduladores son los primeros que traicionan"

“El periodismo está para contar aquellas cosas que no están bien. Contar las cosas que están bien se llama propaganda. En ese contar las cosas que no están bien siempre hay tensión, que es una tensión momentánea, no algo que te separa de por vida. Pensar distinto es fascinante. Cuando solo hablas con los que piensan igual que vos es altamente probable que no se te caiga una idea”, continuó.

“Yo lamento que el Presidente se enoje con el periodismo. Va a tener siempre tensión porque el periodismo es tensión. Lo otro se llama propaganda. Y recordarle que los que lo adulan son, con alta probabilidad estadística, sus próximos traidores”, cerró Novaresio. ¿Le responderán?

