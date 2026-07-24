Javier Milei arranca en Brasil su gira sudamericana con una visita a Flávio Bolsonaro
El Presidente viaja a San Pablo para expresar su apoyo al candidato de la derecha brasileña que pretende desbancar a Lula en las elecciones del 4 de octubre.
Ya rumbo a San Pablo, Javier Milei encarará este sábado una visita a Brasil que tendrá como principal objetivo reforzar su apoyo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, que el 4 de octubre competirá contra el actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (condenado a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado) encabeza un frente opositor de extrema derecha, muy cercano a las ideas de Milei y con quien busca crear un “eje” continental en caso de ser electo presidente.
La visita del mandatario argentino al candidato opositor, entonces, no hace más que tensionar su relación con Lula y, por ende, con uno de los principales socios comerciales de la Argentina, junto a China. Las exportaciones al país vecino acumulan aproximadamente unos US$13.000 millones (15% del total exportado), con predominio de vehículos, autopartes, trigo, plásticos y productos industriales.
El sábado brasileño de Javier Milei
Alrededor de las 9 de la mañana de este sábado, Javier Milei arribará al Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas con honores militares.
A continuación se llevará a cabo la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga ese Estado. Del acto también participará el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes.
Posteriormente, Milei mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto al gobernador Tarcísio de Freitas, el intendente Ricardo Nunes y el senador del Partido Liberal Flavio Bolsonaro.
La visita oficial concluirá con el traslado y discurso del Presidente en el Mercado Livre Arena Pacaembú, durante la Convención Nacional del Partido Liberal, donde se hará el acto de lanzamiento y oficialización de la candidatura presidencial de Bolsonaro.
La extensa agenda viajera de Javier Milei
El viaje a Brasil de Javier Milei, quien estará acompañado por el canciller Pablo Quirno y la infaltable Karina, conforma el inicio de unas semanas bastante agitadas, ya que en la mañana del domingo estará de regreso a la Ciudad de Buenos Aires para participar de la inauguración de la Exposición Rural.
En efecto, el Presidente concurrirá al predio de Palermo para la inauguración formal de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria, donde volverá a estar frente a frente con la vice Victoria Villarruel, en un escenario que augura nuevas tensiones.
Y la semana próxima continuará la agenda viajera de Milei, ya que en su radar también aparecen Ecuador, Perú y Colombia, en el marco de una larga gira que incluye su respaldo a la ultraderecha sudamericana.
El 28 de julio viajará a Perú para la asunción presidencial de Keiko Fujimori, quien en segunda vuelta derrotó por 50.000 votos a Roberto Sánchez, y el 7 de agosto confirmó que estará en Colombia para la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella, otro outsider que ganó las elecciones con base a un discurso derechista similar al de Nayib Bukele.
Además, Milei confirmó que para la primera semana de agosto tiene previsto viajar a Ecuador para visitar al presidente Daniel Noboa, con quien el 21 de agosto del año pasado se encontró oficialmente en Buenos Aires. Durante la nueva reunión formalizarán acuerdos bilaterales vinculados a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario