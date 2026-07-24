Javier Milei arranca en Brasil su gira sudamericana con una visita a Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro junto a Javier Milei.

Posteriormente, Milei mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto al gobernador Tarcísio de Freitas, el intendente Ricardo Nunes y el senador del Partido Liberal Flavio Bolsonaro.

La visita oficial concluirá con el traslado y discurso del Presidente en el Mercado Livre Arena Pacaembú, durante la Convención Nacional del Partido Liberal, donde se hará el acto de lanzamiento y oficialización de la candidatura presidencial de Bolsonaro.

La extensa agenda viajera de Javier Milei

El viaje a Brasil de Javier Milei, quien estará acompañado por el canciller Pablo Quirno y la infaltable Karina, conforma el inicio de unas semanas bastante agitadas, ya que en la mañana del domingo estará de regreso a la Ciudad de Buenos Aires para participar de la inauguración de la Exposición Rural.

En efecto, el Presidente concurrirá al predio de Palermo para la inauguración formal de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria, donde volverá a estar frente a frente con la vice Victoria Villarruel, en un escenario que augura nuevas tensiones.

Y la semana próxima continuará la agenda viajera de Milei, ya que en su radar también aparecen Ecuador, Perú y Colombia, en el marco de una larga gira que incluye su respaldo a la ultraderecha sudamericana.

Javier Milei saludó el triunfo de Keiko Fujimori.

El 28 de julio viajará a Perú para la asunción presidencial de Keiko Fujimori, quien en segunda vuelta derrotó por 50.000 votos a Roberto Sánchez, y el 7 de agosto confirmó que estará en Colombia para la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella, otro outsider que ganó las elecciones con base a un discurso derechista similar al de Nayib Bukele.

Además, Milei confirmó que para la primera semana de agosto tiene previsto viajar a Ecuador para visitar al presidente Daniel Noboa, con quien el 21 de agosto del año pasado se encontró oficialmente en Buenos Aires. Durante la nueva reunión formalizarán acuerdos bilaterales vinculados a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.