Cambió el pronóstico y hay más días con lluvias en Buenos Aires: qué día llegan las tormentas fuertes

De acuerdo con el sitio de pronósticos, el agua volverá a interrumpir la tranquilidad del receso en dos momentos específicos:

Lunes por la noche: Se eleva al 80% la probabilidad de lluvias débiles , un fenómeno que se sentirá con mayor intensidad hacia el cierre de la jornada, complicando el regreso a casa.

Miércoles por la mañana: El escenario se tornará más complejo, ya que se pronostica un 70% de probabilidades de tormentas, concentrándose principalmente durante las primeras horas de la mañana y hacia la media mañana.

De esta manera, quienes planeen actividades al aire libre para la recta final de las vacaciones de invierno deberán tener a mano el paraguas y seguir de cerca la evolución del termómetro, ya que el paraguas volverá a ser un accesorio indispensable en las calles del AMBA.