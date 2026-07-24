Cambió el pronóstico y hay más días con lluvias en Buenos Aires: qué día llegan las tormentas fuertes
Los pronósticos especializados advierten que el agua volverá a decir presente antes de lo esperado, con lluvias y tormentas en el AMBA.
La primera semana de las vacaciones de invierno transitó por distintos escenarios meteorológicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y si bien se esperaba que se mantenga el buen clima, el pronóstico volvió a cambiar y se espera por un pronto regreso de las lluvias y hasta tormentas.
El receso había comenzado de manera gris y desapacible, marcado por la inestabilidad y precipitaciones aisladas que condicionaron las primeras actividades al aire libre de los chicos.
Con el correr de los días, las condiciones mejoraron notablemente: el sol se ganó el protagonismo en el cielo porteño y bonaerense, regalando jornadas de buen tiempo aunque acompañadas por temperaturas netamente invernales que obligaron a sacar los abrigos más pesados.
Ahora, este viernes el panorama cierra con amenazantes lloviznas aisladas que anticipan un cambio de tendencia.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) proyecta una continuidad de jornadas estables y con buen clima para el arranque de la próxima semana, el modelo de actualización del portal especializado Meteored difiere en su lectura y anticipa el retorno rápido de la inestabilidad a la región.
De acuerdo con el sitio de pronósticos, el agua volverá a interrumpir la tranquilidad del receso en dos momentos específicos:
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Lunes por la noche: Se eleva al 80% la probabilidad de lluvias débiles, un fenómeno que se sentirá con mayor intensidad hacia el cierre de la jornada, complicando el regreso a casa.
Miércoles por la mañana: El escenario se tornará más complejo, ya que se pronostica un 70% de probabilidades de tormentas, concentrándose principalmente durante las primeras horas de la mañana y hacia la media mañana.
De esta manera, quienes planeen actividades al aire libre para la recta final de las vacaciones de invierno deberán tener a mano el paraguas y seguir de cerca la evolución del termómetro, ya que el paraguas volverá a ser un accesorio indispensable en las calles del AMBA.
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