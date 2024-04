Manuel Adorni desmintió a su competencia en TN: qué había dicho Jonatan Viale

En relación con las cuestiones de seguridad del mandatario nacional, Adorni confirmó que Milei viajará a Bariloche en el avión presidencial. Lo hará en el avión “que se denomina Laser Jet”, precisó el funcionario. El viernes tiene previsto dar una charla en el Foro Llao Llao en Bariloche. Ayer se supo que, por motivos de seguridad, el presidente dejará de utilizar vuelos comerciales en sus viajes oficiales tal como hizo desde el comienzo de su gestión en diciembre para reducir gastos.

Anoche, el periodista Jonatan Viale mencionó una versión del riesgo que supuestamente corrió el presidente Javier Milei en el viaje a Dinamarca que finalmente canceló. Viale dijo no solo “estar muy bien informado” sino que aseguró que desde el entorno del Presidente le dijeron que aceleró el regreso al país porque si no ‘’era boleta”, aunque no explicó de quién sería el presunto atentado ni por qué.

Adorni desmintió a Jonatan Viale en conferencia de prensa

