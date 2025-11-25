María Eugenia Vidal desafió a Javier Milei que el acuerdo LLA-PRO sea "real"
La diputada y ex gobernadora propuso además una reforma constitucional, volver a los mandatos de 6 años y que haya elecciones cada tres y no cada dos como en la actualidad.
En medio de la desintegración del PRO , la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal intentó este martes rescatar al macrismo del ostracismo y lanzó un llamado al presidente Javier Milei para que avance en un acuerdo "real", entre La Libertad Avanza y el PRO.
Más componedora que meses atrás, y tras las repetidas descalificaciones desde la Casa Rosada a los principales referentes del PRO, Vidal destacó este martes en diálogo con Radio Rivadavia que el presidente libertario "hizo un esfuerzo en los últimos meses por dejar de insultar en los últimos meses. Y me parece bien porque el insulto no le suma nada a la Argentina y esta actitud de salir a dialogar y sumar a Diego Santilli y buscar trabajar dialogando con todos los gobernadores también es un cambio, ahora el desafío es que toda esa actitud de acuerdo se transforme en acuerdo real ¿no? porque al final del día se va a notar el dialogo honesto y sincero si los acuerdos se producen".
Tras la sangría de dirigentes del PRO que huyeron hacia las filas libertarias luego de las elecciones Legislativas, Vidal salió a defender la continuidad del PRO y lanzó una advertencia a los cada vez más pocos socios políticos que le quedan: “La etapa de pintarse de violeta se va agotando”.
“Aquellos que querían irse a LLA ya se fueron y el PRO se mantiene de pie y trabajando por construir una alternativa”, dijo e insistió que para apoyar al gobierno de Milei “no se necesita pintarse de violeta”
“Mientras la alternativa sea el kirchnerismo, la polarización sirve para ganar elecciones pero no para gobernar, porque nadie quiere apostar a un país en el que las reglas de juego pueden cambiar cada dos años”, siguió.
Para esto propuso “empezar a pensar en una reforma constitucional para que no se vote más cada dos años, porque eso hace mucho daño, No se puede estar un año gobernando y otro en campaña, y poniendo en riesgo cada dos años todas las decisiones que tomaste”.
“Yo soy partidaria de volver a un esquema de seis años de mandato (presidencial) sin reelección, y elecciones cada tres años”, propuso.
