María Eugenia Vidal desafió a Javier Milei que el acuerdo LLA-PRO sea "real"

Para esto propuso “empezar a pensar en una reforma constitucional para que no se vote más cada dos años, porque eso hace mucho daño, No se puede estar un año gobernando y otro en campaña, y poniendo en riesgo cada dos años todas las decisiones que tomaste”.

“Yo soy partidaria de volver a un esquema de seis años de mandato (presidencial) sin reelección, y elecciones cada tres años”, propuso.