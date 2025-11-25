Nuevo posteo de Cristina Kirchner por la causa cuadernos: "Otra extorsión más y van..."

Días atrás, Fernández de Kirchner había cuestionado el juicio minutos antes del inicio de una nueva audiencia y sostuvo que los cuadernos de Centeno, que son la pieza clave en la causa, "no fueron escritos, fueron fabricados".

"Dejando de lado las extorsiones, amenazas y torturas perpetradas por Stornelli y Bonadío… ¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura?", cuestionó Cristina en X.

Apenas comenzado el debate judicial, la expresidenta calificó como “show” el inicio del juicio en la Causa Cuadernos y consideró que uno de los objetivos es "distraer la atención" en medio del debate por las reformas laboral y jubilatoria.

"Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py. Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención", dijo Cristina Kirchner.

En un extenso escrito, la expresidenta aseguró que "no tiene calendario judicial: tiene calendario político". Además, consideró que "mantuvieron la 'operación cuadernos truchos' en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta".

"Y ahora…arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste. Así es que llegamos a este escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces y 'arrepentidos' a los que más bien habría que llamar 'extorsionados'", arremetió.