La pareja de Ornella Calvete renunció al ministerio de Economía por el escándalo de la causa ANDIS
Javier Cardini dimitió a su cargo en la cartera que encabeza Luis Caputo luego de que en su casa se hallaran 700 mil dólares.
En medio del escándalo que generó el aceitado sistema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), renunció este martes el subsecretario de Gestión Productiva, Javier Cardini. Se trata de la pareja de Ornella Calvete, quien también tuvo que renunciar la semana pasada al ministerio de Economía de la Nación que conduce Luis Caputo.
Cardini tuvo que renunciar luego de que su nombre apareciera en la causa que investiga el circuito de coimas en el que también están salpicados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem y el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.
Cardini era funcionario y pareja de Ornella Calvete, quien también era directora del Palacio de Hacienda, a quien en un allanamiento se le encontró 700 mil dólares en efectivo cuyo origen no pudo justificar y una suma no determinada de dinero en otras monedas, en su departamento en una de las torres del exclusivo barrio de Puerto Madero.
La pareja convivía y sus nombres aparecieron en las escuchas de la causa Andis, que instruyó el fiscal Franco Picardi y que ordenó el juez federal Sebastián Casanello.
En el expediente que elaboró el fiscal Picardi se reproduce una de las escuchas realizadas al teléfono de Miguel Ángel Calvete, en las que aparece el nombre de Cardini. En la transcripción aparecen Lorena Di Giorno, ex funcionaria de Andis que participaba del circuito presuntamente ilegal; y Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete. Allí aparece el nombre del “novio de Ornella”.
“Esta conversación se da el mismo 9 de octubre de 2025, fecha en la que se llevaron a cabo los allanamientos en múltiples domicilios, entre ellos en uno de los domicilios vinculados a Miguel Ángel Calvete en calle Defensa. A continuación, transcribiré aquellas conversaciones de especial interés para la pesquisa, y en particular para abordar la participación de Lorena Di Giorno en los hechos investigados”, indica el informe que difundió este martes Infobae.
Y agrega: “Ese mismo día, a las 18:31 horas, Miguel Ángel Calvete -desde la línea 11675...- vuelve a llamar a Lorena Di Giorno y se produce el siguiente intercambio:
MAC: “Está bien las facturas, el pago lo vemos. Fijate si podés llamar a Paula, sabes cual es el tema que necesito el teléfono de Javier, del novio de Ornella (hija de Miguel Ángel Calvete).”
LDG: “Bueno, entonces yo le digo a coso que me de el teléfono de coso.”
MAC: “O que vaya Guada ahí a Quartier a ver a Ornella.”
LDG: “¿Qué hago de las dos cosas? Decime. Vos querés el teléfono de Javier. Listo”
MAC: “Las dos, yo para hablar con Ornella para ver cómo está ese tema.”
LDG: “¿Y si se lo pido a Yami?”
MAC: “A ver si Yami lo tiene, ya le dije a Guada que haga eso. Hacé primero eso. Escúchame, a coki ¿qué fueron a la casa de coki, y nada más, se llevaron el teléfono?”
LDG: “Sí, todo. Solo de ella.”
MAC: “Pero de documentación no tiene un carajo”
LDG: “Nada. Es más, los demás teléfonos los dejaron.”
MAC: “Pasame con Guada”
MAC: S, amor. Ahí estamos viendo qué allanamientos hubo y que no. Pero ahí figura Roche, todas las empresas grandes”
GM: “Sí, todas las empresas. Lo que pasa que nadie quedó, nadie pasó nada, lo único que vos…”
MAC: “Sí, por ese tema. Ya está. Vamos para adelante.”
GM: “Ahora te veo en un ratito. Te amo”
