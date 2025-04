Mauricio Macri cruzó a Javier Milei: "Si no hay acuerdo en Provincia, es porque ellos no quieren"

“Si no hay acuerdo en la Provincia, es porque ellos no quieren”, insistió este domingo el líder del PRO en una entrevista con LN+.

En esta línea, el líder del PRO volvió a apuntar al entorno del presidente Javier Milei: “Según dicen ustedes, convencidos por Karina (Milei) y Santiago (Caputo), tenía que ser solo en Provincia, y dijimos que sí”, sostuvo.

“También los leo a ustedes que dicen que ellos no quieren un acuerdo con el PRO, que quieren llevarse a tres o cuatro dirigentes. Eso no es un acuerdo, y no es ser respetuosos con quien te acompañó durante un año y medio y que te salvó cinco veces que estabas en crisis”, apuntó Macri.

Macri afirmó que el diputado nacional Cristian Ritondo debe "negociar", pero desde el oficialismo deben convenir "qué modelo" pretenden ofrecer.

En este contexto, la semana pasada Ritondo señaló: “Es necesario deponer cualquier actitud personal porque la Provincia necesita un compromiso con el cambio para terminar con el populismo que tanto mal le ha hecho”.

El diputado aseguró que el PRO trabaja “para que (la alianza) se produzca” y planteó: “Tenemos que dejar de lado las diferencias. El 70% de nosotros compartimos la misma visión sobre el país que queremos y sobre los cambios que la provincia necesita”, indicó Ritondo en diálogo con Radio Rivadavia.

Las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires serán el 7 de septiembre, donde se elegirán legisladores, concejales y consejeros escolares. Por otra parte, las PASO están previstas para el 13 de julio, pero el oficialismo bonaerense apuesta a su suspensión.

Durante 2025, Buenos Aires acudirá a las urnas para renovar la mitad de la Legislatura local. El cuerpo total está compuesto por 92 legisladores. La mitad de ellos, es decir 46, llegarán a final de año con el mandato cumplido por lo que deberán revalidar sus bancas.