Memes y reacciones al extraño movimiento de manos que hace Javier Milei

El episodio ocurrió en el marco de la presentación del libro “Cambia la música”, del autodenominado “Gurú del dólar”. El evento tuvo lugar en La Rural de Buenos Aires y reunió a dirigentes, empresarios y público interesado en la discusión económica. Allí, Milei fue el invitado central y se lo pudo ver sentado junto al autor con quien, según se remarcó, mantiene una relación cercana y fluida. La charla buscó analizar las causas y las consecuencias del “cambio” que atraviesa la economía argentina desde la llegada del libertario al poder.