Memes y reacciones al extraño movimiento de manos que hace Javier Milei
El insólito gesto de Javier Milei durante la presentación de un libro en La Rural desató una catarata de memes y comentarios en redes sociales.
Las redes sociales volvieron a poner bajo la lupa a Javier Milei, esta vez no por una medida económica ni por un exabrupto discursivo, sino por un gesto físico que no pasó inadvertido. “¿Alguien sabe qué hace Milei con su mano?”, fue una de las frases que más circularon en X y que acompañó los videos que rápidamente se hicieron virales mostrando al Presidente realizando un movimiento llamativo durante una charla pública.
El episodio ocurrió en el marco de la presentación del libro “Cambia la música”, del autodenominado “Gurú del dólar”. El evento tuvo lugar en La Rural de Buenos Aires y reunió a dirigentes, empresarios y público interesado en la discusión económica. Allí, Milei fue el invitado central y se lo pudo ver sentado junto al autor con quien, según se remarcó, mantiene una relación cercana y fluida. La charla buscó analizar las causas y las consecuencias del “cambio” que atraviesa la economía argentina desde la llegada del libertario al poder.
Pero lo que más repercusión tuvo no fue el contenido del intercambio, sino los extraños movimientos que hizo Milei con una de sus manos en medio de la conversación. En los videos, que se multiplicaron en distintas plataformas, se observa al Presidente realizando ademanes repetitivos y fuera de contexto, lo que rápidamente despertó todo tipo de interpretaciones y chicanas. Los usuarios de redes, siempre veloces para generar humor, replicaron las imágenes con memes que ironizan sobre el gesto.
En cuestión de horas, las publicaciones acumularon miles de comentarios y reacciones. Algunos internautas lo relacionaron con tics nerviosos, otros lo parodiaron comparándolo con personajes de ficción y hasta hubo quienes inventaron teorías conspirativas sobre el supuesto “lenguaje secreto” de Milei. Lo cierto es que el episodio le dio un respiro cómico a la intensa coyuntura económica y política, donde la figura presidencial suele estar asociada a la polémica y a decisiones de alto impacto.
