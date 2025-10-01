Miércoles de movilizaciones: jubilados y personas con discapacidad contra el ajuste de Javier Milei
El Congreso y Plaza de Mayo son escenario este miércoles de diversas protestas contra el Gobierno libertario por sus vetos.
En lo que se espera otra jornada de tensión para el Gobierno de Javier Milei, este miércoles se llevan a cabo diferentes movilizaciones contra el ajuste libertario, encabezadas por jubilados, organizaciones sociales y personas con discapacidad y familiares.
Por un lado, organizaciones de jubilados y pensionados, con el apoyo de centrales obreras, han convocado a una nueva movilización este miércoles a las 16 horas frente al Congreso. La protesta se realiza en rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno y, específicamente, contra el veto presidencial a la ley que disponía aumentos para el sector previsional.
La CTA Autónoma, liderada por Hugo Godoy, hizo un llamado a la acción a través de sus redes sociales: “Por nuestros derechos, contra la represión y en defensa de la democracia, levantamos la voz: ¡No votemos a Milei! Este miércoles 1 a las 15 nos encontramos en la puerta del Cine Gaumont junto a la Multisectorial en Defensa de la Seguridad Social”.
Las dos alas de la CTA (la de los Argentinos y la Autónoma) aseguraron que seguirán en las calles defendiendo el presente y el futuro del pueblo.
Un rato antes, el mismo miércoles desde las 11 horas, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a movilizarse a Plaza de Mayo para exigir la inmediata aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo pero postergada en su ejecución.
"La postergación de esta ley constituye una grave vulneración de derechos y un debilitamiento de nuestra democracia. Una norma votada y aprobada por el Congreso debe cumplirse: los derechos no pueden quedar a discreción del Gobierno", lamentaron desde el Foro.
Las movilizaciones ocurre a menos de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En un intento de mitigar el descontento, el Gobierno anunció en las últimas horas un programa de descuentos exclusivos para jubilados y pensionados.
Este programa, implementado por el Ministerio de Capital Humano a través de la ANSeS, ofrece beneficios en unos 7.000 comercios adheridos, incluyendo los principales supermercados del país. Los descuentos incluyen un 10% sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos casos, un 20% en perfumería y limpieza. Sin embargo, las organizaciones sociales mantienen la protesta, priorizando el rechazo al veto de la ley de aumentos.
