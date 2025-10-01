Miércoles de movilizaciones: jubilados y personas con discapacidad contra el ajuste de Javier Milei

Un rato antes, el mismo miércoles desde las 11 horas, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a movilizarse a Plaza de Mayo para exigir la inmediata aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo pero postergada en su ejecución.

"La postergación de esta ley constituye una grave vulneración de derechos y un debilitamiento de nuestra democracia. Una norma votada y aprobada por el Congreso debe cumplirse: los derechos no pueden quedar a discreción del Gobierno", lamentaron desde el Foro.

Las movilizaciones ocurre a menos de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En un intento de mitigar el descontento, el Gobierno anunció en las últimas horas un programa de descuentos exclusivos para jubilados y pensionados.

Este programa, implementado por el Ministerio de Capital Humano a través de la ANSeS, ofrece beneficios en unos 7.000 comercios adheridos, incluyendo los principales supermercados del país. Los descuentos incluyen un 10% sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos casos, un 20% en perfumería y limpieza. Sin embargo, las organizaciones sociales mantienen la protesta, priorizando el rechazo al veto de la ley de aumentos.