Quién es Lorena Villaverde, la diputada libertaria que tuvo una causa por tenencia de cocaína

A su vez, Villaverde también se desempeña como promotora inmobiliaria junto a su Cicarelli, y fue acusada de fraude por la venta de terrenos en Las Grutas, sin permiso de construcción, lo que le valió no solo una causa judicial sino un reciente embargo por cincuenta millones de pesos.

A pesar de ese historial, la diputada Villaverde pudo comprarse este año una casa por 395 mil dólares en Cippolletti gracias a un crédito hipotecario otorgado por el Banco Nación, que en enero le concedió 225 millones de pesos.

La sucursal de Cipolletti había rechazado su carpeta porque no cumplía los requisitos, pero la legisladora saltó el escollo y recurrió directamente a Daniel Tillard, el director general del Banco Nación y su amigo personal quien con solo un llamado, destrabó el escollo en la sucursal Cipolletti.