Quién es Lorena Villaverde, la diputada libertaria que tuvo una causa por tenencia de cocaína
Lorena Villaverde, elegida por Karina Milei para encabezar la lista de La Libertad Avanza en Río Negro, estuvo envuelta en una causa por narcotráfico en los Estados Unidos y ahora la acusan de haber recibido un crédito irregular del Banco Nación por $225 millones.
El escándalo que envuelve al candidato de La Libertad Avanza y el PRO en provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, por sus vínculos con el narco Federico "Fred" Machado tuvo un eco inmediato en el Congreso de la Nación. El diputado de Unión por la Patria, Martín Soria, recordó que Villaverde, vinculada a Espert a través de su pareja, tuvo que enfrentar una causa por narcotráfico en los Estados Unidos.
En plena sesión en Diputados, Soria mostró documentación oficial sobre la detención de Villaverde en los Estados Unidos luego de que le encontraran en su poder de 400 gramos de cocaína en un aeropuerto del Estado de Florida en el año 2002. Tras ello debió enfrentar una causa judicial en ese país.
El dato tomó especial relevancia luego del estallido del escándalo de Espert ya que Villaverde está estrechamente vinculada al narco Machado y al candidato de LLA y el PRO.
Es que Villaverde está en pareja desde hace años con Claudio Alberto “Lechuga” Cicarelli, primo hermano y socio de Machado en la Argentina. De hecho, la camioneta blindada en que se movía Espert en 2020 estaba a nombre de Machado y se habían extendido dos cédulas azules a nombre, precisamente de Cicarelli y Espert.
A su vez, Villaverde también se desempeña como promotora inmobiliaria junto a su Cicarelli, y fue acusada de fraude por la venta de terrenos en Las Grutas, sin permiso de construcción, lo que le valió no solo una causa judicial sino un reciente embargo por cincuenta millones de pesos.
A pesar de ese historial, la diputada Villaverde pudo comprarse este año una casa por 395 mil dólares en Cippolletti gracias a un crédito hipotecario otorgado por el Banco Nación, que en enero le concedió 225 millones de pesos.
La sucursal de Cipolletti había rechazado su carpeta porque no cumplía los requisitos, pero la legisladora saltó el escollo y recurrió directamente a Daniel Tillard, el director general del Banco Nación y su amigo personal quien con solo un llamado, destrabó el escollo en la sucursal Cipolletti.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario