Mensaje de la nueva conducción de la CGT a los trabajadores en negro: "Dignidad"

Además, manifestó: "Nosotros nos basamos en lo que el Gobierno filtra, no es que nosotros inventamos las reformas. Todo lo que sea reforma regresiva con pérdida de derecho claro que no estamos de acuerdo: el tema de las 12 horas de trabajo es una discusión saldada en el mundo y acá nos la vienen a discutir las 12 horas, horas de productividad, acumulación de horas. Si el Presidente quiere parecerse a los países del primer mundo, tiene que respetar las formas que se usan en el primer mundo".

milei motosierra

"Hoy hay un compañero, Gerardo Martínez, sentado en la Mesa de Mayo. Eso dice que estamos dispuestos a hablar", subrayó Jerónimo y dijo luego: "Cada actividad interpreta mejor sus actividades. Lo del fondo de cese laboral el Gobierno lo instrumentó en la modificación que hizo y sin embargo la mayoría de las actividades hoy no lo implementan, quiere decir que los sectores no lo ven como una herramienta que les sirve".

En tanto, expresó: "Nosotros tenemos la obligación de sentarnos a dialogar, pero sentarnos no significa aceptar las cosas. Tratamos de agotar todas las instancias, pero no descartamos medidas de fuerza".

La CGT votó el miércoles al nuevo triunvirato de la central, que estará compuesto por Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Arguello y que llevará las riendas de la organización hasta 2029.