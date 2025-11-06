Por qué hoy jueves 6 de noviembres es feriado bancario y qué operaciones no se pueden hacer

Operaciones que no se podrán realizar en el feriado bancario

Durante el jueves 6 de noviembre, la actividad se paraliza en los mercados financieros. Por lo tanto, no se podrán realizar trámites presenciales como:

Depósitos y extracciones en ventanilla.

Apertura o cierre de cuentas y solicitudes de créditos.

Operaciones de compra o venta en los mercados de divisas, acciones o bonos.

Día del Bancario: qué operaciones se pueden realizar

Si bien este 6 de noviembre los bancos no brindarán atención al público durante este día, sí estará habilitada la operatoria online y los cajeros automáticos.

A su vez, se podrán realizar pagos y transferencias utilizando la aplicación correspondiente al banco de cada cliente mediante teléfono móvil o a través del homebanking online.

En este sentido, se debe tener en cuenta que las operaciones que tengan vencimiento este jueves 6 de noviembre se liquidarán el día siguiente, el viernes 7.

También se podrán realizar extracciones de dinero en supermercados y farmacias, entre otros locales no bancarios.