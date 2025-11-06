Por qué hoy jueves 6 de noviembres es feriado bancario y qué operaciones no se pueden hacer
Sucursales de todo el país permanecerán cerradas este jueves, por lo que se paralizan los mercados financieros. Todos los detalles.
Los bancos de todo el país está cerrados este jueves 6 de noviembre con motivo del feriado por el Día del Bancario, situación que paraliza los mercados financieros y suspende las operaciones presenciales en las sucursales.
El Día del trabajador bancario se celebra en Argentina cada 6 de noviembre. La fecha fue establecida en homenaje a la creación de la Asociación Bancaria en 1924. Este sindicato fue fundado para defender los derechos de los trabajadores del sector financiero, y su establecimiento marcó un hito en la historia laboral del país.
Desde entonces, la jornada es reconocida oficialmente en la Convención Colectiva de Trabajo en su artículo 50, que lo declara "día no laborable” para los trabajadores de las entidades bancarias.
Cada 6 de noviembre, todas las entidades bancarias en Argentina cierran sus puertas en honor a esta efeméride, lo que permite a los empleados del sector disfrutar de un día de descanso. Durante este feriado, los bancos no brindarán atención presencial, aunque los servicios de cajeros automáticos, home banking y aplicaciones móviles continuarán operativos.
Operaciones que no se podrán realizar en el feriado bancario
Durante el jueves 6 de noviembre, la actividad se paraliza en los mercados financieros. Por lo tanto, no se podrán realizar trámites presenciales como:
- Depósitos y extracciones en ventanilla.
- Apertura o cierre de cuentas y solicitudes de créditos.
- Operaciones de compra o venta en los mercados de divisas, acciones o bonos.
Día del Bancario: qué operaciones se pueden realizar
Si bien este 6 de noviembre los bancos no brindarán atención al público durante este día, sí estará habilitada la operatoria online y los cajeros automáticos.
A su vez, se podrán realizar pagos y transferencias utilizando la aplicación correspondiente al banco de cada cliente mediante teléfono móvil o a través del homebanking online.
En este sentido, se debe tener en cuenta que las operaciones que tengan vencimiento este jueves 6 de noviembre se liquidarán el día siguiente, el viernes 7.
También se podrán realizar extracciones de dinero en supermercados y farmacias, entre otros locales no bancarios.
