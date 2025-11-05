La CGT definió nuevas autoridades de cara a la lucha contra la reforma laboral que impulsa Javier Milei

Según trascendió Cavalieri asumirá la Secretaría de Relaciones Institucionales, cargo que ya ejercía su sindicato. Otros dirigentes que mantendrían sus puestos incluyen a Andrés Rodríguez en la Secretaría Adjunta, Gerardo Martínez en Relaciones Internacionales, José Luis Lingeri en Acción Social, Sergio Romero en Políticas Educativas y Sergio Sasia en Vivienda.

marcha cgt

Una idea que quedó desestimada fue la incorporación de una mujer al triunvirato. Se había mencionado el nombre de Maia Volcovinsky, de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), pero la falta de un sector que la respaldara firmemente y un acto donde mujeres sindicalistas reclamaron más espacios generaron malestar en la rama masculina, lo que impidió su ascenso.

Una vez que asuma el nuevo triunvirato deberá ponerse de lleno a encarar el desafío de enfrentar una reforma laboral que amenaza con poner en jaque al poder sindical y limitar derechos de los trabajadores largamente conquistados.