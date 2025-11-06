Terror en Escobar: balearon desde la costa a una mujer que paseaba en lancha por un arroyo
El disparo provino de la costa y sospechan de un vecino. La víctima fue operada y permanece en terapia intensiva.
Una mujer recibió un disparo de arma de fuego proveniente de la costa mientras navegaba con un grupo de vecinos por el Arroyo Correntino, en el partido bonaerense de Escobar. La Justicia investiga a un vecino como autor del hecho. La víctima tuvo que ser operada y permanece en terapia intensiva.
El episodio ocurrió el domingo por la mañana cuando la víctima, identificada como Ana Marquis, navegaba junto a otros siete vecinos del barrio náutico El Naudir por el Arroyo Correntino, en dirección al río Luján. En esas circunstancias, “de forma totalmente inesperada y sin mediar motivo aparente”, la mujer recibió un disparo mientras la embarcación pasaba cerca de la zona conocida como Kayak Escobar, en el margen este del cauce.
Los demás tripulantes dieron aviso de inmediato a la guardia del barrio y se dispuso el arribo de los servicios de emergencia a la espera de la llegada de la mujer herida. Un video proveniente de una cámara de seguridad en el muelle registró el momento en el que la víctima era asistida tras el disparo.
Marquis fue trasladada inicialmente al Hospital provincial Enrique Erill, donde recibió las primeras atenciones, y luego derivada a un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires para ser operada. Tras la intervención, la mujer quedó internada en terapia intensiva, con un estado de salud reservado pero estable.
Según relataron allegados a la víctima, el ataque provino de uno de los márgenes del arroyo. Al respecto, uno de los tripulantes aseguró haber divisado a dos hombres en una vivienda ubicada en la misma ribera.
Vecinos aseguraron que esta no sería la primera vez que se producen amenazas e intimidaciones provenientes del mismo lugar y que en varias oportunidades las familias que navegan por el Arroyo Correntino recibieron insultos y advertencias para que dejaran de pasar por la zona.
La causa fue caratulada como “tentativa de homicidio” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº5 de Escobar.
