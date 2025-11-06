Terror en Escobar: balearon desde la costa a una mujer que paseaba en lancha por un arroyo

Vecinos aseguraron que esta no sería la primera vez que se producen amenazas e intimidaciones provenientes del mismo lugar y que en varias oportunidades las familias que navegan por el Arroyo Correntino recibieron insultos y advertencias para que dejaran de pasar por la zona.

La causa fue caratulada como “tentativa de homicidio” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº5 de Escobar.