Milei se mete en la interna de JxC: se deshizo en elogios a Macri y fustigó a Patricia Bullrich

Al referirse a las declaraciones del expresidente en cuando a acuerdos legislativos en caso de que Milei gane las Elecciones 2023 - algo que provocó enojos en sectores de JxC - el candidato de LLA expresó: “Lo que dice Macri me parece super razonable, algo que diría cualquier persona de bien”.

Milei aclaró que que no habla seguido con Macri y solo lo hace por “cosas puntuales en casos particulares” y aseguró: “No he manifestado enojo respecto a Macri. De hecho, sus declaraciones me parecen propias de un estadista".

Por el contrario, sostuvo que "las críticas que le hizo Bullrich a Macri me parece que dan cuenta que ella no está a la altura de las circunstancias y de lo que necesita el país”.

A raíz de las críticas de JxC luego de los dichos de Macri, Milei expresó: “Me parece que muestra un comportamiento totalitario. Una de las cosas que uno ve en Juntos por el Cambio es esa actitud de bloqueo, si la reforma la mandan ellos hay que aprobarla y sino la bloquean. Me parece que lo que hizo Mauricio Macri es demostrarles que el resto de Juntos por el Cambio no está a la altura de él”.

Puso como ejemplo la votación para la baja de impuestos que propuso el oficialismo y expuso que votó a favor porque “odia los impuestos”. Por el contrario, consideró que JxC votó en contra “porque son unos hipócritas”. “Están en contra de la gente, solo les importa el curro de la política”, manifestó.

Sus declaraciones se dieron en el marco de un almuerzo con empresarios que organizó Juan Nápoli, banquero y candidato de La Libertad Avanza. El evento se da en paralelo al coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata del cual este jueves participará la candidata a presidente por Juntos por Cambio, Patricia Bullrich.

Según Milei, “hubo más de 500 solicitudes de gente que estaba en IDEA” pero querían asistir a su almuerzo: “Quieren venir, pero como hay un problema de restricción física se quedan ahí porque no tienen más alternativa”, consideró entre risas.

Sobre la coincidencia del horario del evento con la exposición de Bullrich, Milei sostuvo que “es absoluta casualidad, pactamos esto en junio”.

Bullrich será la única candidata presidencial que disertará en el coloquio IDEA - que todos los años reúne a los empresarios más importantes de la Argentina - luego de que el ministro de Economía y postulante presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y Milei desistieran de participar en este encuentro.

“No sé por qué IDEA insiste con que esté, no voy a estar porque en general no se han portado bien conmigo”, explicó Milei.

En cuanto a la denuncia de Bullrich luego de sus dichos sobre la dictadura, el candidato le recomendó “que siga adelante y que vaya y le explique a la Justicia a qué se dedicaba en los años ‘70".