Javier Milei se sumó a la incógnita sobre el posible viaje del papa León XIV a la Argentina: qué dijo

javier milei papa leon XIV

Pero el "león" en Casa Rosada podría llevarse una sorpresa a nivel ideológico si logra convertirse en el anfitrión del Vicario de Cristo, que desde la elección de su mismísimo nombre demostró estar alineado con la Doctrina Social de la Iglesia.

De hecho, esta semana el Vaticano anunció que el papa León XIV publicará el próximo 25 de mayo su primera encíclica, "Magnifica humanitas", que tratará sobre el tema de "la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial".

La Santa Sede informó que la encíclica lleva la firma del papa León XIV con fecha del 15 de mayo, para que coincida con el 135º aniversario de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum, de León XIII, de la cual se desprende la Doctrina Social de la Iglesia.