Javier Milei se sumó a la incógnita sobre el posible viaje del papa León XIV a la Argentina: qué dijo
El sumo pontífice podría convertirse en el primer líder de la Iglesia Católica en visitar el Cono Sur desde la gira de San Pablo II, en 1987. ¿Qué opinó Milei?
El presidente Javier Milei se sumó este viernes a la conversación sobre una posible visita del papa León XIV a la Argentina, con Uruguay, Chile y Perú entre las posibles paradas del mismo tour que sería en noviembre. Pero el encuentro en Buenos Aires podría dejar en evidencia algunas diferencias más allá de la diplomacia.
Un día después de que el canciller argentino, Pablo Quirno, se hiciera eco de los rumores que hace rato rondan por Uruguay, Javier Milei saboreó la posibilidad de ser el anfitrión de un Papa, algo que no ocurre en el país desde 1987, con la visita de Juan Pablo II.
El intercambio entre Milei y Quirno empezó con la foto que el canciller compartió en X en la que se lo ve sonriente al lado del presidente, de pulgares para arriba y mameluco de YPF (una imagen habitual en sus viernes de home office).
"Vine a reunirme con el presidente Javier Milei para darle 'la Buena Noticia' que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha... qué linda Primavera...!", comentó el Canciller haciendo un juego de palabras antes de cerrar con un "Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC."
La respuesta de Javier Milei no se hizo esperar: en minutos el mandatario retuiteó el mensaje y agregó su impronta con un "SE VIENE..." y dos íconos de león.
Pero el "león" en Casa Rosada podría llevarse una sorpresa a nivel ideológico si logra convertirse en el anfitrión del Vicario de Cristo, que desde la elección de su mismísimo nombre demostró estar alineado con la Doctrina Social de la Iglesia.
De hecho, esta semana el Vaticano anunció que el papa León XIV publicará el próximo 25 de mayo su primera encíclica, "Magnifica humanitas", que tratará sobre el tema de "la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial".
La Santa Sede informó que la encíclica lleva la firma del papa León XIV con fecha del 15 de mayo, para que coincida con el 135º aniversario de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum, de León XIII, de la cual se desprende la Doctrina Social de la Iglesia.
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