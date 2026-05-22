Más despidos: tras el cierre de Fate, trabajadores advierten ahora por la crisis en Pirelli
La avalancha de importaciones ya provocó 900 despidos en Fate y advierten por el agravamiento de la crisis en Pirelli.
La política de apertura indiscriminada de las importaciones impulsada por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, junto con la profunda recesión producto de la licuación de los salarios de los trabajadores está provocando una avalancha de despidos a lo largo de toda la industria manufacturera local.
El cierre de Fate dejó a 900 familias en la calle, ahora, la Federación de Trabajadores de la Energía, la Industria, Servicios y Afines (Fetia) denunció el agravamiento de la crisis que atraviesa la planta de Pirelli en Merlo.
Según denunció Fetia la empresa frenó totalmente la producción durante el fin de semana largo en un contexto de caída de ventas, suspensiones y reducción sostenida de personal. Para la organización sindical, la apertura indiscriminada de importaciones de neumáticos impulsada por el Gobierno nacional está empujando a la industria argentina a un escenario de destrucción de empleo, parálisis productiva y precarización laboral.
El secretario general de Fetia y ex titular del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), Pedro Wasiejko, advirtió que “la empresa está utilizando la recesión y el sobrestock para disciplinar y flexibilizar de hecho las condiciones laborales dentro de la planta, en un contexto agravado por las políticas del Gobierno nacional, que favorecen la importación indiscriminada y el deterioro de la producción local”.
Despidos en Fate
Fate cerró sus puertas luego de haberle dado vacaciones a todos sus trabajadores. El día que debían reincorporarse se encontraron con los portones cerrados con candado y un cartel que anunciaba el cierre de la planta ubicada en la localidad bonaerense de San Fernando.
El cierre definitivo de la planta de Fate provocó fuertes críticas en la oposición. Por caso, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que "tenemos un Gobierno nacional enfermo. Cada familia que pierde su trabajo y cada empresa que cierra es un dolor para nosotros", y agregó: "Estos chiflados festejan”.
El mandatario bonaerense destacó que FATE, con más de 80 años de historia, había resistido distintas crisis económicas y políticas anteriores, pero que la actual gestión no permitió sostener la producción ni el empleo. “FATE es una empresa histórica que resistió todas las políticas económicas y momentos difíciles, pero no sobrevivió a Milei”, insistió, al tiempo que responsabilizó a la administración nacional por las condiciones que afectan a la industria local.
El cierre de FATE, según explicó Kicillof, refleja la combinación de apertura de importaciones, caída de la demanda interna y políticas económicas que no favorecen la producción nacional, dejando a miles de trabajadores frente a un futuro incierto.
El gobernador advirtió que situaciones como la de FATE no solo impactan en el empleo, sino que también simbolizan el deterioro de la industria argentina, y remarcó que “tenemos un Gobierno nacional enfermo, constituido de gente que es basura”, en un mensaje con fuerte carga política y social que volvió a poner el foco en las diferencias entre la gestión provincial y la administración de Milei.
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