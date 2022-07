El mensaje místico de Elisa Carrió "por la Patria"

La ex diputada emitió su críptico mensaje de 37 segundos en su cuenta de Twitter, donde anexó un pasaje de la Biblia correspondiente a Mateo 11:25-27, en el que Jesús dice: "Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla".