Javier Milei confirmó el envío de la reforma electoral al Congreso: "Un paso crucial"

Luego, indicaron que "esta reforma buscará transparentar el financiamiento de los partidos políticos", remarcando que "hoy se calcula que solo el 10% del dinero que financia campañas electorales está registrado; el otro 90% es 'plata negra' que muchas veces viene de actividades ilícitas".

"Las democracias modernas ya resolvieron esto: permiten que personas y empresas aporten de manera regulada, transparente y trazable. Este proyecto hace lo mismo y suma la opción de que los partidos que quieran renunciar completamente al aporte estatal y financiarse íntegramente con aportes voluntarios puedan hacerlo", indicaron.

"Por último, y no menos importante, este proyecto incorpora la Ficha Limpia. Las personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos no podrán presentarse a elecciones ni ocupar cargos en la Administración Pública. No es una idea radical: es la decencia mínima que se le pide a una democracia. Y es coherente: si alguien no puede ser candidato, tampoco puede ser funcionario", sumaron.

Finalmente, sostuvieron que "el sistema electoral argentino tiene un problema de fondo: es caro, opaco, empuja al financiamiento con plata negra y subsidia insensatamente a la dirigencia política" y destacaron que, según ellos, se trata de "un sistema hecho a medida para que la política se proteja a sí misma".

"El Presidente Javier Milei fue electo con el mandato claro de terminar con los privilegios de la casta política, y esta reforma es un paso crucial en este camino. Llegó la hora de devolverle el poder a los argentinos: que la política vuelva a estar al servicio de la gente", cerraron.

comunicado presidente