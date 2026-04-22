Sandra Pettovello activó el pago del plan del Ministerio de Capital Humano para desempleados de hasta 35 años
El Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello abrió la inscripción a las Becas Progresar Formación Profesional.
El Gobierno anunció una nueva apertura de inscripciones para el programa de Becas Progresar Formación Profesional del Ministerio de Capital Humano que conduce la ministra Sandra Pettovello. Esta importante iniciativa nacional busca brindar ayuda económica y fortalecer la capacitación en distintos oficios para mejorar las oportunidades de inserción laboral de los jóvenes en todo el país.
Requisitos del plan de Capital Humano para los inscriptos
Los aspirantes a esta línea de asistencia económica podrán anotarse de manera online entre el 27 de abril y el 27 de noviembre. La propuesta está orientada originalmente a jóvenes de entre 18 y 24 años, pero cuenta con la particularidad de extender su límite de edad hasta los 35 años para todas aquellas personas que actualmente se encuentren sin trabajo y no cuenten con un empleo formal registrado.
Asimismo, desde la cartera gubernamental indicaron que los ingresos del postulante no deben superar tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil. Como condición central para percibir el pago, los inscriptos deberán estar realizando obligatoriamente un curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica.
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Cómo anotarse en las Becas Progresar y de cuánto es el pago
La inscripción oficial se realiza exclusivamente a través de la plataforma web de Progresar. Para avanzar con el trámite, será necesario que los postulantes estén previamente registrados en la aplicación Mi Argentina y proporcionen un número de CBU (cuenta bancaria) o CVU (billetera virtual) habilitado para poder facilitar los cobros.
La evaluación constará de una instancia académica a cargo de la institución educativa para constatar la regularidad semestral, y una evaluación socioeconómica detallada realizada por ANSES. El cobro será de carácter mensual y se abonará el 80% del monto total de la beca desde la primera cuota, mientras que el 20% retenido se acreditará únicamente contra la certificación de finalización del curso.
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