El Gobierno avanza con un proyecto que elimina las PASO e incorpora Ficha Limpia

En paralelo, el proyecto introduce modificaciones en la Ley de Partidos Políticos, con un endurecimiento de los requisitos vinculados a la afiliación, la vida interna de las fuerzas y su reconocimiento legal. La intención oficial es establecer criterios más estrictos para la constitución y funcionamiento de las agrupaciones.

Otro de los puntos destacados es la incorporación del concepto de “Ficha Limpia”. De avanzar esta iniciativa, quedarían inhabilitadas para postularse aquellas personas que cuenten con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos. Además, se suman nuevas exigencias para la oficialización de listas y la presentación de candidaturas en elecciones nacionales.

El borrador también contempla cambios en el financiamiento de la política. En ese sentido, propone nuevas reglas tanto para los aportes estatales como privados, con mayores controles y topes a las contribuciones, en línea con un intento por transparentar el uso de los recursos en campaña.

Con este paquete de medidas, el Ejecutivo busca rediseñar el esquema electoral vigente y avanzar hacia un sistema con reglas más estrictas, aunque el debate recién comenzará una vez que el proyecto ingrese oficialmente al Congreso.