🔴Nahuel Gallo EN VIVO | Conferencia de Monteoliva y Quirno con el gendarme que volvió gracias a la AFA

"Fuimos ficha de cambio"

Visiblemente conmovido, Nahuel Gallo relató parte del calvario que le tocó vivir en la temida cárcel de "El Rodeo I". "Es un lugar de bastantes torturas psicológicas y no muy grata para contarla en estos momentos", confesó el gendarme, y agregó con crudeza: "Hasta el último día fuimos ficha de cambio y eso es feo, suena feo".

El efectivo aprovechó los micrófonos para hacer un desesperado pedido por el resto de los detenidos que quedaron en el país caribeño. "Hay 24 extranjeros más en el Rodeo I que están esperando ser liberados, de distintas nacionalidades", advirtió. "Por favor, ayuden a esa gente, pongan su granito de presión, porque esto no terminó. Yo sigo encerrado, mi mente...hasta que no liberen esos 24 extranjeros, yo no estoy libre", suplicó.

"Hacía mi bandera con jabón"

En uno de los tramos más emocionantes de la conferencia, Gallo relató cómo lograba mantener viva la esperanza y el patriotismo en medio de la oscuridad de la prisión venezolana. "Yo he defendido siempre mi bandera he cantado mi Himno Nacional no porque era gendarme era porque soy ciudadano argentino", aseguró.

Para graficar su nivel de resistencia psicológica, contó una anécdota conmovedora: "Hacía mi bandera con jabón. Derretía mi jabón Celeste, jabón blanco y hacía mi bandera. Era lo único que me hacía sentir que estaba en mi casa, estaba en mi país".

nahuel gallo Nahuel Gallo en Argentina

El contacto con los medios de comunicación estará encabezado por la Ministra Alejandra Monteoliva y el Canciller Pablo Quirno. Además, formarán parte de la mesa principal el Comandante de Gendarmería Claudio Brilloni y el propio efectivo de la fuerza que acaba de retornar al territorio nacional.

IMPORTANTE: Nahuel Gallo tuvo su primera cena familiar en la Argentina: comió "algo que extrañaba con todo su corazón"

Seguí a continuación las frases más destacadas y todo lo que tenés que saber sobre la situación en este minuto a minuto de minutouno.com:

Minuto a minuto de la conferencia de prensa de Nahuel Gallo

Live Blog Post "No voy a dar nombres": el sugestivo agradecimiento de Nahuel Gallo que no pudo mencionar a la AFA El argentino liberado agradeció a "las instituciones que hicieron algo", pero evitó dar nombres en una clara omisión a la AFA.

Live Blog Post El dramático relato de Nahuel Gallo: "Rodeo 1 es un lugar de torturas psicológicas" Tras ser liberado, denunció que hay 24 extranjeros esperando salir y alertó sobre más presos políticos. "Mi hijo me mantuvo con vida", confesó en vivo.