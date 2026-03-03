Grave acusación de Marcela Pagano al Gobierno por la repatriación de Nahuel Gallo: "Nadie lo reclamó"
La diputada apuntó contra el Gobierno y aseguró que no hubo un pedido diplomático formal para su liberación en Venezuela.
La liberación y regreso al país del gendarme Nahuel Gallo abrió un nuevo frente de tensión política luego de que Marcela Pagano lanzara una frase que rápidamente se volvió el eje de la discusión pública: “No lo devolvieron antes porque nadie lo reclamó”. Con esas palabras, la legisladora puso en duda la actuación del Gobierno nacional durante los más de 14 meses en los que el efectivo permaneció detenido en Venezuela.
Según explicó, de acuerdo con la información que recibió desde ese país, no existiría en los registros oficiales ningún cable diplomático ni un pedido institucional formal por parte del Estado argentino solicitando la liberación y repatriación de Gallo. Para Pagano, esa ausencia de un reclamo oficial habría sido determinante para que el proceso se extendiera en el tiempo.
La diputada apuntó así contra la administración de Javier Milei, al sugerir que no se activaron los mecanismos diplomáticos tradicionales para exigir la liberación del gendarme. Sus declaraciones generaron malestar en sectores del oficialismo, donde sostienen que sí hubo gestiones, aunque bajo canales reservados o indirectos que no necesariamente se traducen en documentos públicos.
El punto más sensible de sus dichos fue la afirmación de que “nadie lo reclamó”, una frase que fue interpretada como una acusación directa de inacción estatal en un caso que involucró relaciones bilaterales complejas y un escenario geopolítico delicado. Desde el entorno gubernamental evitaron confrontar en detalle, pero remarcaron que las negociaciones diplomáticas suelen manejarse con discreción y que no siempre se comunican los pasos formales.
La polémica escaló aún más cuando familiares del gendarme también cuestionaron públicamente a la legisladora, señalando que durante el período de detención no la vieron involucrada activamente en el reclamo. Ese cruce agregó un componente personal a una discusión que ya tenía fuerte carga política.
Más allá de las versiones contrapuestas, el caso dejó al descubierto diferencias dentro del espacio político que llevó a Milei al poder y reavivó el debate sobre la política exterior argentina frente a gobiernos con los que mantiene tensiones ideológicas. La frase de Pagano no solo reabrió la discusión sobre cómo se gestionó la liberación de Nahuel Gallo, sino que además puso bajo la lupa los canales diplomáticos utilizados y el rol que pudieron haber tenido actores no tradicionales en la resolución del conflicto.
