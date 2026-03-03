Grave acusación de Marcela Pagano al Gobierno por la repatriación de Nahuel Gallo: "Nadie lo reclamó"

El punto más sensible de sus dichos fue la afirmación de que “nadie lo reclamó”, una frase que fue interpretada como una acusación directa de inacción estatal en un caso que involucró relaciones bilaterales complejas y un escenario geopolítico delicado. Desde el entorno gubernamental evitaron confrontar en detalle, pero remarcaron que las negociaciones diplomáticas suelen manejarse con discreción y que no siempre se comunican los pasos formales.

La polémica escaló aún más cuando familiares del gendarme también cuestionaron públicamente a la legisladora, señalando que durante el período de detención no la vieron involucrada activamente en el reclamo. Ese cruce agregó un componente personal a una discusión que ya tenía fuerte carga política.

Más allá de las versiones contrapuestas, el caso dejó al descubierto diferencias dentro del espacio político que llevó a Milei al poder y reavivó el debate sobre la política exterior argentina frente a gobiernos con los que mantiene tensiones ideológicas. La frase de Pagano no solo reabrió la discusión sobre cómo se gestionó la liberación de Nahuel Gallo, sino que además puso bajo la lupa los canales diplomáticos utilizados y el rol que pudieron haber tenido actores no tradicionales en la resolución del conflicto.