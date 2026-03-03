Nahuel Gallo tuvo su primera cena familiar en la Argentina: comió "algo que extrañaba con todo su corazón"

Asimismo, la publicación dejó clara la postura que tomarán una vez que Gallo se encuentre fortalecido: la denuncia formal por crímenes de lesa humanidad. "No desde el odio, sino desde la convicción de que la verdad y la justicia son indispensables", afirmó, anticipando que relatarán la historia completa ante los organismos pertinentes para exigir dignidad y reparación.

Por ahora, el foco de la familia Gallo está puesto en el "paso a paso" de la recuperación, disfrutando de los afectos y de las costumbres que le fueron arrebatadas durante casi quince meses de incertidumbre.