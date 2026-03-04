A qué hora empieza el terrorífico y colosal triple tormentón que pulverizará sin piedad todo nuestro sol

Pero el panorama más crudo se extenderá a lo largo de las siguientes jornadas. Según el pronóstico extendido:

El jueves 5 cerrará con un 80% de probabilidades de tormentas eléctricas y un acumulado total de 9.2 mm.

El viernes 6 será el día más complejo y gris, con un 90% de chances de precipitación (6.6 mm) y un marcado descenso de la temperatura, ubicando la máxima en apenas 22°C y la mínima en unos frescos 16°C.

La inestabilidad persistirá hasta el sábado 7, que mantendrá un 50% de probabilidad de lluvias (4 mm) y marcas térmicas oscilando entre los 15°C y los 22°C, acompañadas por ráfagas persistentes.

El ansiado sol recién volverá a asomar de manera contundente el domingo 8, devolviéndole la tranquilidad al cierre del fin de semana.