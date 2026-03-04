A qué hora empieza el terrorífico y colosal triple tormentón que pulverizará sin piedad todo nuestro sol
El pronóstico anticipa un brusco cambio de tiempo para Capital Federal y todo el AMBA. Después de tanto calor intenso, llega un terrible tormentón de tres días.
El calor agobiante tiene las horas contadas en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. De acuerdo con el último pronóstico detallado, se espera que el ansiado y temido cambio de tiempo se produzca este jueves 5 de marzo con la llegada de un fuerte tormentón.
IMPORTANTE: ¿Cuándo llega el estrepitoso tormentón que desplomará la temperatura de cara al fin de semana?
El inicio del vendaval: hora por hora
Si te estabas preguntando en qué momento exacto arranca la inestabilidad para no quedar atrapado en la calle, los datos son precisos. Tras una mañana que arrancará con un cielo parcialmente nublado y una temperatura agradable que rondará los 22°C a las 08:00 horas, el pico máximo de calor se sentirá sobre el mediodía, alcanzando los 25°C a las 11:00 con ráfagas importantes del sector este de hasta 49 km/h.
Sin embargo, el quiebre definitivo sucederá a partir de las 14:00 horas. A esa hora se registrarán las primeras precipitaciones de la jornada, con una caída estimada de 0.7 mm de agua y un leve descenso térmico que mantendrá el termómetro en 25°C. La lluvia llegará acompañada por fuertes ráfagas de viento del sureste que oscilarán entre los 20 y 46 km/h, lo que marcará el comienzo formal del mal tiempo.
Un tormentón que durará todo el fin de semana
Este primer chaparrón de la tarde será apenas la antesala de un evento climático mucho más prolongado. A las 23:00 horas del mismo jueves, las lluvias débiles volverán a hacerse presentes (0.4 mm) y la temperatura descenderá progresivamente hasta los 21°C.
Pero el panorama más crudo se extenderá a lo largo de las siguientes jornadas. Según el pronóstico extendido:
El jueves 5 cerrará con un 80% de probabilidades de tormentas eléctricas y un acumulado total de 9.2 mm.
El viernes 6 será el día más complejo y gris, con un 90% de chances de precipitación (6.6 mm) y un marcado descenso de la temperatura, ubicando la máxima en apenas 22°C y la mínima en unos frescos 16°C.
La inestabilidad persistirá hasta el sábado 7, que mantendrá un 50% de probabilidad de lluvias (4 mm) y marcas térmicas oscilando entre los 15°C y los 22°C, acompañadas por ráfagas persistentes.
El ansiado sol recién volverá a asomar de manera contundente el domingo 8, devolviéndole la tranquilidad al cierre del fin de semana.
