La dura respuesta de la AFA tras las amenazas de denuncia de Javier Milei: "No hubo delito, hubo humanidad"

En un párrafo cargado de contenido político, el comunicado invierte la acusación contra la Casa Rosada: "Lo que quedó al descubierto no fue un delito: fue una inacción. Durante más de quince meses, los canales diplomáticos formales del Estado argentino no lograron obtener su liberación. El Estado falló donde una institución deportiva tuvo que intervenir".

El desafío de la AFA: "Lo haríamos de nuevo"

Pese a las críticas de Milei, quien tildó la intervención de la AFA como una "cuestión de vigésimo quinto orden", la institución reafirmó su postura y la legitimidad de su "vía humanitaria".

"La AFA no se arrepiente. La AFA lo haría de nuevo", sostiene el texto difundido por Dalbón. "Nahuel Gallo está en Argentina. Está con su familia. Está vivo y libre. Eso es lo que importa".

Finalmente, el comunicado expresa la plena confianza de la institución en que cualquier magistrado que analice los hechos concluirá que no hubo irregularidades. "Hubo humanidad", cierra el escrito, profundizando la grieta entre el "triángulo de hierro" del Gobierno y la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia.