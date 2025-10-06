Narcodiputado: presentaron un proyecto para expulsar a José Luis Espert de la Cámara Baja

José Luis Espert, más complicado

Manes presentó su proyecto para avanzar en la expulsión de Espert luego de que el diputado libertario confirmara su renuncia a la candidatura como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires para los comicios del próximo 26 de octubre.

El economista estrechamente vinculado a narcos decidió dar un paso al costado luego de que se conocieran documentos oficiales del Bank of America que confirmaron su relación comercial con Fred Machado. "Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla", comunicó en sus redes.

espert milei lomas de zamora Foto: NA | Claudio Fanchi.

"Por la Argentina, doy un paso al costado", dijo a través de un posteo en el que calificó las acusaciones como parte de una "operación" que fue acompañada "por un despiadado juicio mediático hacia mi persona", al que, según dijo, "no me seguiré prestando".

Por su parte, el presidente Javier Milei se pronunció en el mismo sentido y dejó en claro: "No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo". A su vez, agregó que su gobierno "es una causa al servicio de cambiar el país" y que "la Argentina siempre está por encima de la personas", señaló en X.

afiche milei es espert

La candidatura de Espert tomó el centro de la escena la semana pasada, cuando se revelaron documentos de la justicia de Estados Unidos que constataban que el diputado había recibido 200 mil dólares de parte de Fred Machado, acusado de liderar una red de narcotráfico internacional, lavado de dinero y estafas millonarias. El empresario está detenido en Viedma desde 2021 con pedido de extradición de parte de la justicia de los Estados Unidos.