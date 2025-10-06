Narcodiputado: presentaron un proyecto para expulsar a José Luis Espert de la Cámara Baja
A 20 días de las elecciones legislativas, José Luis Espert bajó su candidatura en medio del escándalo por sus estrechos vínculos con el narcotraficante Federico "Fred" Machado y ahora podría ser expulsado de la Cámara de Diputados.
El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Facundo Manes presentó este lunes un proyecto para expulsar a José Luis Espert de la Cámara Baja luego de que bajara su candidatura para renovar la banca en octubre en medio del escándalo por sus estrechos vínculos con el narcotraficante investigado por los Estados Unidos y con pedido de extradición por la Justicia de ese país, Federico "Fred" Machado.
"Si Espert no puede ser candidato, tampoco puede ser diputado", sentenció Manes en sus cuentas en las redes sociales. Y abundó: "el proceso judicial que atraviese Espert correrá por cuenta de la Justicia, pero su legitimidad está rota. Los motivos por los que no puede ser candidato son los mismos que lo inhabilitan para seguir ostentando una banca. Exigimos su exclusión de la Cámara de Diputados. La política no puede ser más un aguantadero de la deshonra".
En el proyecto de resolución Manes reclamó: "Excluir al diputado nacional José Luis Espert del seno de esta Honorable Cámara por indignidad de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional".
Además de ser diputado, Espert es en la actualidad también el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que comenzó a tratar la semana pasada el Presupuesto 2026 en medio de fuerte reclamos de la oposición para que fuera apartado de la titularidad de dicho cuerpo.
José Luis Espert, más complicado
Manes presentó su proyecto para avanzar en la expulsión de Espert luego de que el diputado libertario confirmara su renuncia a la candidatura como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires para los comicios del próximo 26 de octubre.
El economista estrechamente vinculado a narcos decidió dar un paso al costado luego de que se conocieran documentos oficiales del Bank of America que confirmaron su relación comercial con Fred Machado. "Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla", comunicó en sus redes.
"Por la Argentina, doy un paso al costado", dijo a través de un posteo en el que calificó las acusaciones como parte de una "operación" que fue acompañada "por un despiadado juicio mediático hacia mi persona", al que, según dijo, "no me seguiré prestando".
Por su parte, el presidente Javier Milei se pronunció en el mismo sentido y dejó en claro: "No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo". A su vez, agregó que su gobierno "es una causa al servicio de cambiar el país" y que "la Argentina siempre está por encima de la personas", señaló en X.
La candidatura de Espert tomó el centro de la escena la semana pasada, cuando se revelaron documentos de la justicia de Estados Unidos que constataban que el diputado había recibido 200 mil dólares de parte de Fred Machado, acusado de liderar una red de narcotráfico internacional, lavado de dinero y estafas millonarias. El empresario está detenido en Viedma desde 2021 con pedido de extradición de parte de la justicia de los Estados Unidos.
