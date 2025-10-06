Así quedaron los octavos de final del Mundial Sub-20: cuándo y contra quién juega la Selección Argentina

Así quedó el cuadro de octavos del Mundial Sub 20

La Selección Argentina enfrenta a Nigeria en octavos de final. En caso de avanzar a cuartos de final, chocará contra el ganador del enfrentamiento entre Chile y México.

El cuadro completo de octavos de final:

Chile vs. México

Argentina vs. Nigeria

Ucrania vs. España

Colombia vs. Sudáfrica

Estados Unidos vs. Italia

Marruecos vs. Korea

Paraguay vs. Noruega

Japón vs. Francia

Cruces-MundialSub20-M1