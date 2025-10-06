Así quedaron los octavos de final del Mundial Sub-20: cuándo y contra quién juega la Selección Argentina
El equipo de Diego Placente se metió en octavos tras cerrar su grupo con puntaje perfecto. El cuadro completo de la segunda ronda.
El Mundial Sub-20 de Chile cerró este domingo la fase de grupos, por lo que quedaron conformados los octavos de final, que lo tienen a la Selección Argentina tras alcanzar esta etapa con puntaje ideal, y la sorpresa de la temprana eliminación de Brasil,.
La Argentina cerró la fase de grupos del Mundial con una nueva victoria 1-0 ante Italia, gracias a un golazo de Dylan Gorosito, que había ingresado apenas diez minutos antes. Con este resultado, el equipo dirigido por Diego Placente sumó nueve puntos sobre nueve posibles, tras haber superado a Cuba (3-1) y Australia (4-1).
El triunfo ante la "Azzurra" aseguró el liderazgo del Grupo D y la clasificación a los octavos de final, donde Argentina ocupará la posición de 1°D en el cuadro de eliminación directa y donde se perfila cómo una de las grandes candidatas a quedarse con el título por todo el nivel que viene demostrando en este arranque de la competencia.
Cuándo y contra quién juega la Selección Argentina Sub-20 en octavos de final
El conjunto nacional enfrenta a Nigeria, uno de los mejores terceros de los grupos B, E o F.
El seleccionado juvenil volverá a jugar el miércoles 8 de octubre a las 16:30, en Santiago de Chile, por los octavos de final del Mundial Sub 20. En caso de avanzar a los cuartos de final, el equipo de Placente se cruzará con el ganador del duelo entre Chile (anfitrión) y México.
Así quedó el cuadro de octavos del Mundial Sub 20
La Selección Argentina enfrenta a Nigeria en octavos de final. En caso de avanzar a cuartos de final, chocará contra el ganador del enfrentamiento entre Chile y México.
El cuadro completo de octavos de final:
- Chile vs. México
- Argentina vs. Nigeria
- Ucrania vs. España
- Colombia vs. Sudáfrica
- Estados Unidos vs. Italia
- Marruecos vs. Korea
- Paraguay vs. Noruega
- Japón vs. Francia
