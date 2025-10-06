Diego Santilli, tras la renuncia de Espert: "Tenemos que dejar todo y dar vuelta la elección"

En ese sentido, el diputado llamó a los electores a que asistan a votar el 26 de octubre: “Una cosa es pedirle a la población que reflexione y que no volvamos atrás, y otra, a nuestro electorado, que es exigente, que vaya, que acompañe”.

Comparte de su campaña, Santilli aseguró que parte del votante de su espacio no concurrió a las urnas en las elecciones provinciales: “En la elección de septiembre ves que el votante que vota al kirchnerismo fue y que quienes votan a La Libertad Avanza o al PRO, no estuvo", reflexionó.

Santilli también dijo que le gustaría que se reimprima la Boleta Única Papel, la cual todavía tiene nombre y foto de José Luis Espert como candidato principal.

“Estaría bueno, pero me parece que es una definición entre los apoderados de la Alianza Libertad Avanza más la Justicia, que ahí definirán. Todo lo que sirva para que la ciudadanía vea a quiénes van a ir a votar, está bien. No me vuelve loco ser primero”, aclaró en diálogo con radio Rivadavia.

“No es por la cara, es el concepto, es por el proyecto, por el rumbo que ha trazado el Presidente y porque de una vez por todas los argentinos nos tenemos que animar, hacer el cambio y demás. Hicimos un esfuerzo los ciudadanos hasta acá. Fueron 21 meses difíciles, no fáciles, donde por algo lo eligieron a Javier Miguel y la sociedad. ¿Y por qué lo eligió? Porque va a probar de otra manera”, agregó.

Además, el dirigente del PRO habló de un proyecto colectivo por encima de los intereses individuales: "No podemos no lograr los cambios que tenemos que lograr: hablaría mal de nosotros como país, no como partido", sentenció.

Santilli también contó que este lunes estará a las 18 horas en el acto que se realizará en el Movistar Arena para la presentación del nuevo libro del presidente Javier Milei.