Diego Santilli, tras la renuncia de Espert: "Tenemos que dejar todo y dar vuelta la elección"
El diputado podría encabezar la lista de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas nacionales de octubre.
Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura por el supuesto vínculo con el empresario Fred Machado, Diego Santilli, quien se perfila a encabezar la lista de Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, se mostró optimista y adelantó que irá en busca de los votantes que no asistieron a las últimas elecciones.
"Esto me toma por sorpresa, pero yo ya estaba en la campaña acompañando al Presidente, acompañando los cambios. Me toca asumir la responsabilidad. Venimos de una elección muy complicada en septiembre y en estas tres semanas tenemos que dejar todo en la cancha, poner el cuerpo para remontar, cambiar, levantar una elección y darla vuelta", expresó Santilli.
Santilli reveló que, tras conocer la renuncia de Espert, llamó al titular del PRO, Mauricio Macri, y a Cristian Ritondo para adelantarle la sorprendente noticia.
"Me llamaron y me dijeron ‘puede que pase esto’, era una posibilidad, no era algo cierto. Lo llamé a Macri y a Cristian. Todos tenemos que jugar, necesitamos que el Presidente tenga los diputados y senadores para las transformaciones. El esfuerzo que hicimos como ciudadanos no lo podemos dejar ahora. Es el momento de sumar a todos", expresó.
En ese sentido, el diputado llamó a los electores a que asistan a votar el 26 de octubre: “Una cosa es pedirle a la población que reflexione y que no volvamos atrás, y otra, a nuestro electorado, que es exigente, que vaya, que acompañe”.
Comparte de su campaña, Santilli aseguró que parte del votante de su espacio no concurrió a las urnas en las elecciones provinciales: “En la elección de septiembre ves que el votante que vota al kirchnerismo fue y que quienes votan a La Libertad Avanza o al PRO, no estuvo", reflexionó.
Santilli también dijo que le gustaría que se reimprima la Boleta Única Papel, la cual todavía tiene nombre y foto de José Luis Espert como candidato principal.
“Estaría bueno, pero me parece que es una definición entre los apoderados de la Alianza Libertad Avanza más la Justicia, que ahí definirán. Todo lo que sirva para que la ciudadanía vea a quiénes van a ir a votar, está bien. No me vuelve loco ser primero”, aclaró en diálogo con radio Rivadavia.
“No es por la cara, es el concepto, es por el proyecto, por el rumbo que ha trazado el Presidente y porque de una vez por todas los argentinos nos tenemos que animar, hacer el cambio y demás. Hicimos un esfuerzo los ciudadanos hasta acá. Fueron 21 meses difíciles, no fáciles, donde por algo lo eligieron a Javier Miguel y la sociedad. ¿Y por qué lo eligió? Porque va a probar de otra manera”, agregó.
Además, el dirigente del PRO habló de un proyecto colectivo por encima de los intereses individuales: "No podemos no lograr los cambios que tenemos que lograr: hablaría mal de nosotros como país, no como partido", sentenció.
Santilli también contó que este lunes estará a las 18 horas en el acto que se realizará en el Movistar Arena para la presentación del nuevo libro del presidente Javier Milei.
