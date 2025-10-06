Javier Milei, sobre su candidato Diego Santilli: "No hay nadie que no diga que es un delincuente"

Y disparó: "El tipo dice abiertamente que vive de 'sus negocios' y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto. Es el que se pagaba la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires".

Hoy, Santilli, es precisamente "la alternativa" que Milei pretende "vender" en la provincia de Buenos Aires.

2023: Santilli es un ENGENDRO, PÉSIMO candidato



2025: Yo siempre dije que Santilli es un EXCELENTE CANDIDATO



Jsjajajjajjaja este mentiroso hijo de puta no resiste UN ARCHIVO

Hace apenas dos años, en LN+, aseguraba: "yo no tengo la culpa si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato, horrible, como el caso Santilli que es un engendro, que estaba en Capital que lo pasaron a Provincia".

Este fin de semana, en el mismo canal y apenas dos años después aseguró confiado "¿qué? ¿no es un buen candidato Samtilli? ¿no es un re candidato? ya ganó la provincia una vez Santilli, además sabe de Seguridad y sabe de números".

Dice Milei que el candidato que reemplaza a Espert es comunista.

Lo había acusado además de comunista por apoyar la Ley de Góndolas y poco antes de "peronista".

Milei sale a bancar a sus candidatos.

Milei incluso había tratado de "retrasado" al votante de Santilli: "Santilli dice que el modelo es Lula. ¿Tenés problemas mentales Globoludo imbécil?", disparó en 2023.

Ustedes eran muy chicos, pero hubo un tiempo en el que Milei consideraba RETRASADOS a los que votaban a SANTILLI, su candidato en la Provincia de Buenos Aires