Javier Milei, sobre su candidato Diego Santilli: "No hay nadie que no diga que es un delincuente"
Tras la renuncia de Espert a su candidatura, el "Colo" encabezará la lista de La Libertad Avanza y el PRO en provincia de Buenos Aires. En 2023, el Presidente aseguró que era un "pésimo candidato, horrible, un engendro".
José Luis Espert no puedo esquivar el escándalo que generaron sus estrechos vínculos con narcotraficantes y renunció el fin de semana a su candidatura al frente de la lista de Diputados nacionales de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en provincia de Buenos Aires.
Para intentar dar vuelta la página al escándalo lo más rápido posible, el oficialismo se apuró ahora a levantar la figura de Diego Santilli, quien pasaría a encabezar la lista de candidatos. El primero en hacerlo fue el propio presidente Javier Milei quien aseguró que se trata de un "excelente candidato".
Una consideración que dista muchísimo de la que tenía hace apenas dos años cuando lo trataba de "delincuente", "comunista" y de "pésimo candidato, horrible, un engendro". Y en las redes sociales rápidamente le tiraron encima el lapidario archivo.
En julio de 2023 escribió: "Diego Santilli, el candidato de los Tik Tok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos".
Y disparó: "El tipo dice abiertamente que vive de 'sus negocios' y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto. Es el que se pagaba la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires".
Hoy, Santilli, es precisamente "la alternativa" que Milei pretende "vender" en la provincia de Buenos Aires.
Hace apenas dos años, en LN+, aseguraba: "yo no tengo la culpa si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato, horrible, como el caso Santilli que es un engendro, que estaba en Capital que lo pasaron a Provincia".
Este fin de semana, en el mismo canal y apenas dos años después aseguró confiado "¿qué? ¿no es un buen candidato Samtilli? ¿no es un re candidato? ya ganó la provincia una vez Santilli, además sabe de Seguridad y sabe de números".
Lo había acusado además de comunista por apoyar la Ley de Góndolas y poco antes de "peronista".
Milei incluso había tratado de "retrasado" al votante de Santilli: "Santilli dice que el modelo es Lula. ¿Tenés problemas mentales Globoludo imbécil?", disparó en 2023.
