Netflix: la serie de 10 capítulos cortos que está arrasando en la plataforma

Una historia intensa que se consume en menos de dos horas, pero deja una huella profunda. Este drama español es tan breve como impactante, y ya es una de las producciones más vistas de la plataforma.

La serie de 10 capítulos cortos que está arrasando y sumando vistas

En el catálogo de Netflix hay series que rompen moldes, pero pocas lo hacen con tanta fuerza como esta producción española. Con solo 10 capítulos de menos de 15 minutos cada uno, logró conquistar al público y colarse entre las más reproducidas del momento.

Su propuesta es directa: una narrativa breve pero cargada de emoción, que concentra la intensidad de un gran drama en episodios cortos y ágiles. Este formato no solo es ideal para quienes buscan historias rápidas, sino que también potencia el impacto de cada escena.

Desde su llegada a la plataforma, ha recibido elogios de la crítica por su guion sólido, la química entre sus protagonistas y la capacidad de transmitir tanto en tan poco tiempo. Además, responde a una tendencia que viene creciendo desde 2020: series cada vez más cortas pero más potentes, perfectas para maratonear en una sola tarde.

De qué trata "El tiempo que te doy"

La serie sigue la historia de Lina (Nadia de Santiago), una mujer que, tras el final de una relación de muchos años con Nico (Álvaro Cervantes), intenta reconstruir su vida. Su desafío personal es pensar un poco menos en él cada día, mientras enfrenta recuerdos, emociones y momentos que marcaron su pasado.

Con episodios de apenas 13 minutos, la trama combina flashbacks y presente, permitiendo al espectador sumergirse en la mente de la protagonista y acompañar su proceso de duelo emocional.

Reparto de "El tiempo que te doy"

  • Nadia de Santiago como Lina Ruiz

  • Álvaro Cervantes como Nicolás Torres

  • David Castillo como Santi

  • Mariví Carrillo como Mavi

  • Cala Zavaleta como Inés

  • Carla Linares como Laura

  • Luisa Vides como Doctora

Tráiler de "El tiempo que te doy"

Embed - El tiempo que te doy | Anuncio del estreno | Netflix

