Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires y anuncian tormentas: el informe meteorológico para el AMBA

El tiempo el fin de semana en el AMBA

El inicio del fin de semana será con un sábado también fresco, con cielo algo nublado en la mañana, ligeramente nublado en la tarde y despejado en la noche; con temperaturas de entre 3 y 14 grados.

El domingo también tendría cielo entre algo y parcialmente nublado, sin lluvias; junto con una temperatura mínima estimada en 4 grados y una máxima de 16.

Para el inicio de la nueva semana también se espera una importante amplitud térmica en el AMBA. El lunes se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con marcas de entre 4 y 19 grados.

Desde el martes se proyecta un leve ascenso de las temperaturas, con cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre 7 grados de mínima y 20 de máxima, de acuerdo con el organismo.