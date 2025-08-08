Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires y anuncian tormentas: el informe meteorológico para el AMBA
Con el vaivén de las marcas térmicas, especialistas anuncian la vuelta de las lluvias al AMBA. Qué informa el Servicio Meteorológico Nacional.
En forma inesperada especialistas del clima anuncian la posible vuelta de las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, algo que hasta ahora nadie adelantaba y que podría llegar a darse la semana que viene.
En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por ahora da con muy bajos porcentajes las probabilidades de chaparrones en la zona del AMBA pero ya aparecen las nubes en el horizonte, creciendo así las chances de precipitaciones.
Cuándo pueden volver las lluvias al AMBA
Según marcan sitios especializados, el miércoles 13 de agosto, todavía con un porcentaje bajo (35%), podría haber chaparrones en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires en horas de la mañana.
Pero las chances más importantes de lluvias y tormentas serán el fin de semana que viene, el sábado 16 y el domingo 17 de agosto, con precipitaciones durante gran parte de las dos jornadas.
Por lo pronto, hasta el miércoles que viene ningún pronosticador del tiempo anuncia lluvias para la Ciudad y el Conurbano. Habrá que ver si se cumple.
El tiempo el fin de semana en el AMBA
El inicio del fin de semana será con un sábado también fresco, con cielo algo nublado en la mañana, ligeramente nublado en la tarde y despejado en la noche; con temperaturas de entre 3 y 14 grados.
El domingo también tendría cielo entre algo y parcialmente nublado, sin lluvias; junto con una temperatura mínima estimada en 4 grados y una máxima de 16.
Para el inicio de la nueva semana también se espera una importante amplitud térmica en el AMBA. El lunes se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con marcas de entre 4 y 19 grados.
Desde el martes se proyecta un leve ascenso de las temperaturas, con cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre 7 grados de mínima y 20 de máxima, de acuerdo con el organismo.
