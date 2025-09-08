"Operativo Lusitania": Patricia Bullrich intentará salir del eje político con la lucha contra el narcotráfico

"Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia, comandada por el kirchnerismo", expresó Patricia Bullrich en un video publicado el martes de la semana pasada en su perfil de X.

Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia, comandada por el kirchnerismo. pic.twitter.com/FdzjTZh1Je — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 2, 2025

Al día siguiente la titular de Seguridad criticó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por su rol en el operativo para que el Presidente pudiera pisa el partido de Moreno para un acto de cierre de campaña.

También en X, Patricia Bullrich dijo que "el inútil de Kicillof y su Ministro (por Javier Alonso) incumplen sus obligaciones legales al estigmatizar a los vecinos de Villa Trujui y manipular la seguridad para frenar un acto presidencial", y que "esa conducta, extorsiva y mafiosa, convierte a la Provincia en un árbitro político en lugar de garantizar derechos y libertades”.