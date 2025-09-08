"Operativo Lusitania": Patricia Bullrich intentará salir del eje político con la lucha contra el narcotráfico
La titular de Seguridad tiene algunos temas predilectos y el de los operativos internacionales para el decomiso de drogas es uno de ellos.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentará este martes el resultado del Operativo Lusitania, un procedimiento internacional que permitió desmantelar una organización de narcotráfico cuando sus participantes intentaron ingresar 500 kilos de cocaína a Europa.
De nuevo embebida en temas de Seguridad en vez de en los vaivenes de la campaña proselitista, Patricia Bullrich ofrecerá una conferencia de prensa junto al jefe de la Policía Federal, el comisario general Luis Alejandro Rolle, para hablar de los pormenores del caso.
Durante el operativo se concretaron varias detenciones en la Argentina y en los países de la Península Ibérica, España y Portugal.
La conferencia de prensa de este martes será a las 8 de la mañana en la sede del Ministerio de Seguridad, ubicado en la Avenida Gelly y Obes 2289, con la participación no sólo de la titular de la cartera y el jefe de la PFA, sino también de las autoridades de la Policía Nacional de Perú y la de España.
Hasta este lunes la funcionaria de Javier Milei estuvo abocada no sólo a la campaña para las elecciones sino a mitigar los efectos del escándalo por el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cuya beneficiaria principal habría sido Karina Milei, la hermana del mandatario.
"Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia, comandada por el kirchnerismo", expresó Patricia Bullrich en un video publicado el martes de la semana pasada en su perfil de X.
Al día siguiente la titular de Seguridad criticó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por su rol en el operativo para que el Presidente pudiera pisa el partido de Moreno para un acto de cierre de campaña.
También en X, Patricia Bullrich dijo que "el inútil de Kicillof y su Ministro (por Javier Alonso) incumplen sus obligaciones legales al estigmatizar a los vecinos de Villa Trujui y manipular la seguridad para frenar un acto presidencial", y que "esa conducta, extorsiva y mafiosa, convierte a la Provincia en un árbitro político en lugar de garantizar derechos y libertades”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario