Insólito: legisladora porteña de Patricia Bullrich propuso homenajear al dueño de la Suizo Argentina
Patricia Inés Glize presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para declarar "Personalidad Destacada de la Cultura" a Eduardo Kovalivker.
La legisladora porteña Patricia Inés Glize, del PRO, presentó un proyecto de ley para declarar “Personalidad Destacada de la Cultura” a Eduardo Kovalivker, fundador y principal accionista de la Droguería Suizo Argentina.
Ingeniero químico recibido en la Universidad de la Plata y autor de números libros de poesía, cuento y novela, el empresario que iba a ser homenajeado se presentó en los tribunales de Comodoro Py el último viernes de agosto para cumplir con la orden de requisa de su teléfono celular.
Ello se produjo en el marco de la causa judicial que investiga las presuntas coimas pagadas en la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), caso en el que su extitular, Edgardo Spagnuolo, involucró a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem.
En efecto, la iniciativa presentada en la Legislatura de la Ciudad por la diputada porteña que responde a la ministra Patricia Bullrich no pudo ser más inapropiada; tanto, que la obligó a dar marcha atrás con la propuesta, a pesar de que buscaba destacar la "faceta artística" del cuestionado empresario.
Es que el tratamiento del homenaje legislativo fue tratado justo cuando estallaba el escándalo y el apellido Kovalivker y su empresa se convertían en el epicentro de la causa de los audios que investiga el pago de sobornos a funcionarios del gobierno de Javier Milei; entre ellos, a la hermana del Presidente y su entorno más íntimo.
En definitiva, la apresurada decisión de “archivar” el proyecto de homenaje, como se indicó oficialmente, se produce mientras la causa que instruye el juez federal Sebastián Casanello con la intervención del fiscal Franco Picardi, avanza sobre la familia Kovalivker.
Como se sabe, ya se llevaron a cabo numerosos allanamientos en propiedades de barrios privados en Nordelta, el secuestro de cientos de miles de dólares y la imputación del jefe de seguridad del country por haber facilitado la fuga de Jonathan Kovalivker, uno de los hijos de Eduardo, durante uno de los operativos.
