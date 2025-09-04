Insólito: legisladora porteña de Patricia Bullrich propuso homenajear al dueño de la Suizo Argentina

Es que el tratamiento del homenaje legislativo fue tratado justo cuando estallaba el escándalo y el apellido Kovalivker y su empresa se convertían en el epicentro de la causa de los audios que investiga el pago de sobornos a funcionarios del gobierno de Javier Milei; entre ellos, a la hermana del Presidente y su entorno más íntimo.

En definitiva, la apresurada decisión de “archivar” el proyecto de homenaje, como se indicó oficialmente, se produce mientras la causa que instruye el juez federal Sebastián Casanello con la intervención del fiscal Franco Picardi, avanza sobre la familia Kovalivker.

Como se sabe, ya se llevaron a cabo numerosos allanamientos en propiedades de barrios privados en Nordelta, el secuestro de cientos de miles de dólares y la imputación del jefe de seguridad del country por haber facilitado la fuga de Jonathan Kovalivker, uno de los hijos de Eduardo, durante uno de los operativos.