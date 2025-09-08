Abrupto ascenso de las temperaturas en Buenos Aires: qué días las marcas superarán el promedio de septiembre
A la espera de la llegada de la primavera, los informes meteorológicos prevén una suba de las marcas térmicas para esta semana en el AMBA.
Luego de la ola de frío polar con la que cerró el mes de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera un abrupto descenso de las temperaturas a la espera de la primavera, con marcas incluso superiores al promedio de la época.
Según el sitio especializado Meteored, desde el martes de esta semana el ascenso térmico será marcado, "y las máximas podrían superar el promedio climatológico de septiembre".
La pasada semana cerró con mínimas de 1 grado, mientras que este lunes transcurrió con pocas nubes y temperaturas más agradables, que rondaron entre 8 y 18 grados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo también anticipa una semana con buenas condiciones del clima, sin lluvias a la vista. Se mantendría el tiempo agradable.
Cómo siguen las temperaturas en el AMBA
Meteored prevé entonces que desde el martes empiecen a sentirse temperasturas por encima del promedio de septiembre, mientras que anticipa que "el miércoles un frente frío avanzará desde la provincia de Buenos Aires hacia el noreste", lo que traerá que "se intensificará el viento del sector oeste con ráfagas que podrían superar los 45 km/h".
De esta manera, según el sitio meteorológico, las temperaturas, tanto mínimas como máximas del miércoles, serán superiores a las del martes, generando un ambiente típicamente primaveral.
El SMN, en tanto, informó que el martes tendrá cielo algo nublado por la mañana, despejado en la tarde y parcialmente nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 7 y 22 grados.
El miércoles se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado desde la tarde, junto a temperaturas que rondarán entre una mínima de 9 y una máxima de 23.
Se mantendrían estas condiciones primaverales el jueves, con cielo despejado y temperaturas de entre 7 y 23 grados; mientras que el viernes tendría cielo parcialmente nublado, con un leve descenso térmico: las marcas serían de 8 para la mínima y 19 para la máxima.
