Jorge Rial reveló uno por uno los cambios en el Gabinete que le sugirieron a Javier Milei: "Unidad Nacional"

Según Rial, "el primer apuntado por Caputo fue Guillermo Francos y el reemplazante sería Juan Carlos Romero". Indicó que por Luis Petri y Patricia Bullrich, candidatos en las legislativas nacionales, ingresarían Rodrigo De Loredo y Guillermo Montenegro.

Otro de los supuestamente apuntados por el asesor sería Martín Menem y el sustituto sería Cristian Ritondo. "Sobre qué hacer con Lule Menem: no ponerlo en ningún lado, rajarlo. Y a Karina sacarle todo el poder", completó el conductor de C5N.

"A Romo lo quieren como reemplazante en el armado en la Provincia por Sebastián Pareja Milei lo miró y le dijo que al único que no quiere entregar es a Francos. Y un de las condiciones que puso Caputo a Milei es recuperar el diálogo directo con los gobernadores", concluyó Jorge Rial.

Rial cambios en el gobierno