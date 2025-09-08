Javier Milei forma una "mesa política nacional" con su hermana, Martín Menem y Santiago Caputo
Tras el revés electoral, el vocero Manuel Adorni anunció la primera medida del Gobierno con el objetivo de "convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores".
Luego de una jornada de suma tensión en el Gobierno por la paliza electoral sufrida en las elecciones bonaerenses, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de urgencia del Gabinete, y luego se anunció la conformación de la "mesa política nacional".
La curiosidad es que la misma estará conformada por su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dos de los más apuntados por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
"El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo", anunció el vocero Manuel Adorni.
A su vez, el funcionario indicó que "el Presidente de la Nación también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores".
"Asimismo, la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial", completó el vocero.
