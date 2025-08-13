Otro miércoles de tensión en el Congreso: represión y detenidos en la marcha de jubilados

La convocatoria fue impulsada por distintos espacios que representan a los jubilados, quienes denuncian que las decisiones del Gobierno constituyen “un ataque directo a los sectores más vulnerables” y agravan el deterioro del poder adquisitivo de los haberes mínimos, ya fuertemente golpeados por la inflación.

marcha jubilados policia

En los alrededores del Palacio Legislativo, el Ministerio de Seguridad dispuso un operativo similar al de las marchas anteriores: uniformados en cada esquina, móviles policiales bloqueando los accesos más cercanos y camiones hidrantes listos para actuar. La postal trae a la memoria jornadas previas marcadas por episodios de represión contra manifestantes, muchos de ellos adultos mayores, que incluyeron gases lacrimógenos, empujones, chorros de agua a presión y hasta disparos de balas de goma.