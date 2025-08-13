Congreso vallado y tensión: jubilados vuelven a marchar contra los vetos de Javier Milei

congreso vallado.jpg

La jornada se inscribe en una serie de movilizaciones semanales en defensa de los derechos previsionales, que ya se convirtieron en un símbolo de resistencia para miles de personas.

En esta oportunidad, el foco está puesto no solo en el rechazo a las medidas presidenciales, sino también en exigir un cambio de rumbo económico que ponga en el centro a quienes dependen de ingresos fijos y se encuentran cada vez más lejos de cubrir sus necesidades básicas.