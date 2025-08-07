En medio de las derrotas en el Congreso, Javier Milei convocó a su Gabinete en Casa Rosada

Más recientemente, el Presidente quedó al borde del veto con el rechazo en Diputados a los decretos de Federico Sturzenegger para hacer cambios administrativos en el INTA y el INTI, así como también en el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Marina Mercante, Vialidad Nacional y organismos dedicados a la cultura.

Por eso una de las principales metas de su hermana y armadora política, Karina Milei, es obtener buenos porcentajes en las elecciones legislativas de octubre que le permitan al espacio libertario copar las dos Cámaras.