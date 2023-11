Pablo Avelluto volvió a diferenciarse de Bullrich y Villarruel: "No tengo nada que ver con esa gente"

Y agregó: "Lo de Milei fue improvisación pura. Uno en esas situaciones cuenta con un equipo para entrenar los ataques, las defensas, para ver en qué momento decir cada cosa y buscar los puntos débiles del adversario y los propios. Me sorprendió, hasta mis diferencias con Milei eran de tipo ideológico, pero ayer pensé en cómo sería poner en manos de una persona así el Estado".

En cuanto a la posición de su partido, Pablo Avelluto dijo: "Me pareció terrible la foto de Patricia Bullrich con Victoria Villarruel y siento que la que era mi casa ya no lo es. No tengo nada que ver con esa gente. Mi partido tuvo un giro muy conservador desde la llegada de Patricia Bullrich a la presidencia".

#Argenzuela - Debate: Pablo Avelluto trató de "irresponsable" y "chanta" a Milei

Durante el debate, el exministro estuvo muy activo en Twitter y fue compartiendo sus sensaciones: "La preparación es todo en un debate. Lo de Milei es penoso desde todo punto de vista. Alrededor de Massa se prepararon. Como se preparó Macri en 2015 y 2019. Milei no es solo un pésimo candidato, antes que cualquier otra cosa es un chanta", remarcó.