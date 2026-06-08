El Gobierno de Axel Kicillof confirmó cómo será el sepelio de Indio Solari
Carlos Bianco, mano derecha de Axel Kicillof, reveló los detalles del velorio de Indio Solari. Confirmó que el sepelio quedará en el ámbito íntimo familiar.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ladero de Axel Kicillof, brindó detalles exclusivos sobre la histórica despedida popular del Indio Solari. Tras el multitudinario velorio en el polideportivo Gatica, el funcionario provincial confirmó cómo serán los próximos pasos de la familia y apuntó fuertemente contra la inacción de la gestión nacional.
El balance de Carlos Bianco sobre la masiva despedida de Indio Solari
En diálogo con Florencia Halfon para el programa "Demasiada Presión" en Gelatina, Bianco explicó la inmensa magnitud del evento que organizó y contuvo la Provincia de Buenos Aires en tiempo récord: "Calculamos que aproximadamente participaron 1 millón de personas de las cuales 500 mil pudieron entrar a la capilla ardiente".
A pesar de la gigantesca movilización, el ministro destacó el comportamiento de todos los seguidores. "Fue muchísima gente la que estuvo circulando. Por suerte no hubo ni un sólo disturbio. Fue realmente todo muy tranquilo", remarcó el funcionario. Asimismo, subrayó que la decisión desde el ejecutivo fue acatar estrictamente cada pedido del entorno del músico: "Nosotros íbamos a cumplir lo que había solicitado la familia, que lo pueda saludar hasta la última persona que se acerque". Por ese motivo, confirmó que se quedaron en el lugar "hasta que no hubo más gente".
IMPORTANTE: Comunicado oficial: terminó el velorio de Indio Solari
Respecto a los pasos a seguir tras el cierre de las puertas en Avellaneda, aclaró cómo se desarrollará el último adiós a la leyenda del rock nacional y por qué el Estado ya no tiene intervención directa: "Ahora lo que sigue es una cuestión familiar y privada".
Las duras críticas al Gobierno Nacional por la organización
Bianco no dudó en cuestionar el rol de la administración libertaria durante el duelo de la figura cultural. Tras revelar que se enteraron de que el Estado nacional "había negado varios espacios", detalló que Axel Kicillof se comunicó rápidamente con Máximo Kirchner para poner a disposición los recursos de la Provincia, y que fue la propia familia la que terminó eligiendo Villa Domínico. "Nosotros no nos ocupamos del diálogo con el Gobierno Nacional porque era una cuestión privada y familiar. No participamos de ninguna negociación por este tema", especificó.
Al ser consultado sobre los motivos de la negativa oficial a ceder un recinto a la altura de las circunstancias, el ministro fue tajante: "Probablemente no fue una cuestión de seguridad, probablemente fue una decisión política, se ha demostrado que si uno hace bien las cosas, se puede hacer".
"No sé cuál es el miedo que tenían, quizá impericia", especuló, y lanzó un duro dardo ideológico: "Deben pensar que gran parte de los seguidores del Indio no comulgan con la escuela austríaca. No sé cómo funciona la cabeza de un austríaco, yo soy argentino". Para concluir, el funcionario provincial sentenció con firmeza: "No sé qué capacidad tiene el Gobierno Nacional para organizar nada. Tiene una intervención cada vez menor".
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