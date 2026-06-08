El Gobierno de Axel Kicillof confirmó cómo será el sepelio de Indio Solari

Comunicado oficial: terminó el velorio de Indio Solari Comunicado oficial: terminó el velorio de Indio Solari

Las duras críticas al Gobierno Nacional por la organización

Bianco no dudó en cuestionar el rol de la administración libertaria durante el duelo de la figura cultural. Tras revelar que se enteraron de que el Estado nacional "había negado varios espacios", detalló que Axel Kicillof se comunicó rápidamente con Máximo Kirchner para poner a disposición los recursos de la Provincia, y que fue la propia familia la que terminó eligiendo Villa Domínico. "Nosotros no nos ocupamos del diálogo con el Gobierno Nacional porque era una cuestión privada y familiar. No participamos de ninguna negociación por este tema", especificó.

Al ser consultado sobre los motivos de la negativa oficial a ceder un recinto a la altura de las circunstancias, el ministro fue tajante: "Probablemente no fue una cuestión de seguridad, probablemente fue una decisión política, se ha demostrado que si uno hace bien las cosas, se puede hacer".

"No sé cuál es el miedo que tenían, quizá impericia", especuló, y lanzó un duro dardo ideológico: "Deben pensar que gran parte de los seguidores del Indio no comulgan con la escuela austríaca. No sé cómo funciona la cabeza de un austríaco, yo soy argentino". Para concluir, el funcionario provincial sentenció con firmeza: "No sé qué capacidad tiene el Gobierno Nacional para organizar nada. Tiene una intervención cada vez menor".