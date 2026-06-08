El último gesto de Indio Solari: qué dejó encendido antes de morir

El equipo Marshall que Indio Solari dejó encendido

Según detallaron sus seres queridos en el texto que confirmó la finalización del histórico velatorio, el exlíder de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota "pensó en todo antes de irse". En un acto íntimo y cargado de absoluto simbolismo, el músico dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el sistema de sonido donde se encontraba escuchando las nuevas canciones en las que trabajaba.