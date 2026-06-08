Comunicado oficial: terminó el velorio de Indio Solari
Tras una histórica movilización popular en Avellaneda, el entorno de Indio Solari confirmó el cierre definitivo del velatorio con un emotivo comunicado.
La masiva e inolvidable despedida popular a Indio Solari llegó a su fin durante la madrugada de este lunes en Avellaneda. Con un profundo y emotivo mensaje difundido en sus redes sociales oficiales, el círculo íntimo del legendario músico confirmó que las puertas del recinto se cerraron definitivamente bajo la incesante lluvia.
El agradecimiento del entorno y su adiós en Avellaneda
Luego de que la inmensa fila de seguidores llegara a extenderse por cerca de ocho kilómetros, alcanzando el límite con la Ciudad de Buenos Aires, la familia del exlíder de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota anunció el final de la ceremonia pública.
"Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito", expresaron a través del escrito oficial, agradeciendo profundamente la "organización descomunal" que posibilitó la despedida en tiempo récord.
Para cerrar, dejaron un mensaje esperanzador recordando el legado intacto del histórico cantante y líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado: "Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más".
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Un operativo en paz y la desconcentración total
La histórica magnitud de esta convocatoria nacional había obligado a abrir las puertas del predio Gatica una hora antes de lo previsto. Finalmente, la promesa de esperar a que pasara el último fanático se cumplió y, recién pasadas las 4 de la mañana, se cerraron los accesos de manera definitiva.
Horas más tarde, alrededor de las 6 de la mañana, el Ministerio de Seguridad bonaerense revalidó la finalización del velorio mediante un parte oficial y destacó el excelente comportamiento de todos los presentes. "Agradecemos a la multitud que se acercó para despedir a su ídolo, cuidándonos entre todos y garantizando una movilización en paz", remarcaron las autoridades.
Al amanecer, apenas permanecían algunos grupos reducidos de seguidores abandonando pacíficamente el lugar, mientras se aguardan futuras novedades sobre el destino final de los restos de la leyenda más grande de nuestra música popular.
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