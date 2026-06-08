Comunicado oficial: terminó el velorio de Indio Solari

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Un operativo en paz y la desconcentración total

La histórica magnitud de esta convocatoria nacional había obligado a abrir las puertas del predio Gatica una hora antes de lo previsto. Finalmente, la promesa de esperar a que pasara el último fanático se cumplió y, recién pasadas las 4 de la mañana, se cerraron los accesos de manera definitiva.

Horas más tarde, alrededor de las 6 de la mañana, el Ministerio de Seguridad bonaerense revalidó la finalización del velorio mediante un parte oficial y destacó el excelente comportamiento de todos los presentes. "Agradecemos a la multitud que se acercó para despedir a su ídolo, cuidándonos entre todos y garantizando una movilización en paz", remarcaron las autoridades.

Al amanecer, apenas permanecían algunos grupos reducidos de seguidores abandonando pacíficamente el lugar, mientras se aguardan futuras novedades sobre el destino final de los restos de la leyenda más grande de nuestra música popular.