¿Por qué Javier Milei no despidió a Indio Solari?

Ante la pregunta, Paoltroni respondió de manera tajante: "No, la verdad que no. Creo que es una cuestión personal de cada uno". Al ser indagado sobre lo que le transmitían las imágenes de la inmensa multitud despidiendo al músico bajo la lluvia, el senador lo comparó con otras figuras convocantes: "Son líderes populares, como tantos líderes populares que tienen simpatizantes y seguidores, y obviamente se quieren despedir en esa última oportunidad de hacerlo".

"Te puedo hablar de Horacio Guarany"

El momento más llamativo de la entrevista radial se dio cuando el legislador admitió no tener absolutamente ninguna afinidad con el género musical ni con la trayectoria de Solari. "No sabía que se trataba de esto la nota. En realidad, yo tampoco sabía que se iba a morir el Indio Solari", confesó Paoltroni, reconociendo que, si bien entiende que es una noticia de relevancia nacional, él no es muy "apegado a lo artístico".

Cuando el conductor le preguntó qué canciones conocía del artista, la respuesta del funcionario fue contundente: "Me preguntás qué canciones tocó y no tengo ni idea". Al consultarle si alguna vez le había llegado alguna de sus icónicas frases, sentenció: "No, porque no soy... te puedo hablar de Horacio Guarany si querés". De esta manera, el dirigente libertario dejó en claro que su preferencia musical está fuertemente orientada hacia el folclore, marcando una enorme distancia con el fervor ricotero.