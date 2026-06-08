Homenaje a Indio Solari: presentan un proyecto para crear el Día Nacional de la Cultura Ricotera
La iniciativa fue presentada por el diputado Esteban Paulón y propone instaurar el 5 de junio como una jornada de reconocimiento al legado del artista, la cultura ricotera y el pogo como expresión de identidad y encuentro popular.
En el marco de la despedida a Carlos Indio Solari, Esteban Paulón impulsó un proyecto de ley para que cada 5 de junio sea conmemorado como el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo.
La inciativa, identificada con el expediente 2688-D-2026, fue presentado en la Cámara de Diputados y propone incorporar la fecha al calendario nacional como una jornada destinada a poner en valor la influencia cultural del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y la comunidad de seguidores que se consolidó en torno a su música.
En los fundamentos sostiene que Solari fue una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina y que sus canciones trascendieron el ámbito musical para convertirse en referencias culturales y sociales para distintas generaciones. El texto destaca especialmente la potencia poética de sus letras, su mirada crítica sobre la realidad y su capacidad para generar identificación colectiva.
"La muerte del Indio Solari puso en evidencia la magnitud de una expresión cultural que marcó a varias generaciones de argentinos. Muchos crecimos con su música como banda sonora de nuestras vidas y alrededor de ella se construyó una identidad colectiva, la cultura ricotera, que merece ser reconocida", explicó Paulón, en declaraciones a Perfil. Y agregó: "Con este proyecto buscamos destacar ese legado y también reivindicar al pogo como una expresión popular y comunitaria que forma parte de la cultura argentina".
La propuesta pone el foco en la denominada "cultura ricotera", entendida como una identidad colectiva construida alrededor de las canciones, los recitales y la simbología asociada a Los Redondos y a la posterior carrera solista del Indio. Para los impulsores del proyecto, se trata de un fenómeno que logró reunir a personas de distintas edades y procedencias, convirtiéndose en una de las expresiones más representativas de la cultura popular argentina contemporánea.
También señaló que se reivindica al "pogo" como una manifestación de participación y pertenencia colectiva. En ese sentido, remarca que las convocatorias multitudinarias protagonizadas por Los Redondos y luego por Solari transformaron esa práctica en un símbolo reconocible de encuentro popular.
En el texto se recuerda además que, si bien la palabra "pogo" no forma parte del Diccionario de la Real Academia Española, sí fue incorporada por el Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, donde se la define como una forma de baile ritual y colectivo basada en saltos, empujones y choques entre los participantes.
La iniciativa invita a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la futura normativa y promover actividades vinculadas con la fecha.
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