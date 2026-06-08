Homenaje a Indio Solari: presentan un proyecto para crear el Día Nacional de la Cultura Ricotera

La propuesta pone el foco en la denominada "cultura ricotera", entendida como una identidad colectiva construida alrededor de las canciones, los recitales y la simbología asociada a Los Redondos y a la posterior carrera solista del Indio. Para los impulsores del proyecto, se trata de un fenómeno que logró reunir a personas de distintas edades y procedencias, convirtiéndose en una de las expresiones más representativas de la cultura popular argentina contemporánea.

El adiós al Indio Solari igualó en concurrencia a las de Diego Maradona, Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner El adiós al Indio Solari igualó en concurrencia a las de Diego Maradona, Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner

También señaló que se reivindica al "pogo" como una manifestación de participación y pertenencia colectiva. En ese sentido, remarca que las convocatorias multitudinarias protagonizadas por Los Redondos y luego por Solari transformaron esa práctica en un símbolo reconocible de encuentro popular.

En el texto se recuerda además que, si bien la palabra "pogo" no forma parte del Diccionario de la Real Academia Española, sí fue incorporada por el Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, donde se la define como una forma de baile ritual y colectivo basada en saltos, empujones y choques entre los participantes.

La iniciativa invita a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la futura normativa y promover actividades vinculadas con la fecha.