La reacción de Larreta cuando le preguntaron por Favaloro

Y continuaba: "Si hubiéramos aceptado las condiciones imperantes por la corrupción del sistema deberíamos tener cien camas más. No daríamos a basto para atender toda la demanda. La situación actual de la Fundación es desesperante, millones de pesos a cobrar de tarea realizada, incluyendo pacientes de alto riesgo que no podemos rechazar. Es fácil decir 'no hay camas disponibles'. Nuestro juramento médico lo impide", relató en aquella última carta.

favaloro

"La historia lo ubica en un episodio muy puntual con alguien muy conocido para la provincia de La Pampa, que es Favaloro, que terminó...", comenzaron a preguntarle desde ‘El diario’.

Horacio Rodríguez Larreta, tajante, interrumpió la pregunta y lanzó: “No, no... Disculpame. No tengo absolutamente nada que ver con eso y no estoy para esa pregunta”.

“No tengo absolutamente nada que ver con eso. Eso es todo lo que tengo para decir”, reiteró ante el intento de insistencia del medio y puso fin a la entrevista.

larreta favaloro

La pregunta completa, según citaron en el medio, consultaba: "La historia lo ubica en un episodio muy grave en torno a la figura del médico Favaloro. ¿Tiene una explicación para eso que pasó?".

Horacio Rodríguez Larreta había sido designado interventor del PAMI por el entonces presidente Fernando De La Rúa. Tras su llegada, se buscó ajustar 360 millones de pesos/dólares en la obra social de jubilados y pensionados, dentro de los cuales estaban los casi 2 millones que se el debían a la Fundación Favaloro.

"Es indudable que ser honesto, en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te lo hacen pagar", había sostenido Favaloro en su carta.

Si bien desde la Fundación Favaloro se reclamó el pago de 195 facturas, el PAMI desconoció la deuda.

fundacion favaloro

"En estos días he mandado cartas desesperadas a entidades nacionales, provinciales, empresarios, sin recibir respuesta […] En la Fundación ha comenzado a actuar un comité de crisis con asesoramiento externo. Ayer empezaron a producirse las primeras cesantías. Algunos, pocos, han sido colaboradores fieles y dedicados. El lunes no podría dar la cara", anunció Favaloro.

En julio de 2000 se comprobó la existencia de las facturas, pero el PAMI pidió una auditoría interna. Tras la muerte de Favaloro, Larreta y otros funcionarios de PAMI fueron acusados de "defraudación" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".