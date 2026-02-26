El posteo de Javier Milei contra Paolo Rocca, Madanes Quintanilla y el dueño de Neumen: "BATALLA CULTURAL"

En detalle, el empresario aseguró: "Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo".

Además, Mendéz valoró los dichos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado: "Lo de Sturzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos remarcando con un 60-70%”, explicó.

La discusión también se inscribe en medio del cierre y el conflicto de Fate, que estalló el pasado 18 de febrero, que dejó a 920 empleados sin trabajo. Desde el Gobierno apuntaron contra la decisión que se dio a conocer un día antes del debate por la reforma laboral. “¿Conspiranoico yo? Fin", afirmó en ese momento Milei en su cuenta de X.