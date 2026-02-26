El posteo de Javier Milei contra Paolo Rocca, Madanes Quintanilla y el dueño de Neumen: "BATALLA CULTURAL"
El presidente Javier Milei apuntó otras vez contra Paolo Rocca; Javier Madanes Quintanilla y Roberto Méndez de Neumen.
El presidente Javier Milei sumó este jueves un nuevo capítulo a su disputa con un sector del empresariado argentino por medio de un mensaje que compartió en su cuenta de la red social X en el que aseguró que las intervenciones y reclamos de distintos sectores "han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien".
En su tuit, el mandatario libertario apuntó específicamente contra Paolo Rocca (Grupo Techint) a quien volvió a llamar "Don Chatarrín de los tubitos caros"; Javier Madanes Quintanilla (FATE y Aluar) a quien describió como "Don gomita alumínica" y Roberto Méndez (Neumen) el supuesto "Señor Lengua Floja".
El libertario compartió su mensaje en X bajo el título "batalla cultural".
"Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días", expresó Milei al referirse de Rocca, Madanes Quintanilla y Méndez, respectivamente.
La nueva ofensiva de Milei parten de las declaraciones de Méndez quien admitió que, anteriormente, los neumáticos estaban caros, algo que posibilitó rentabilidades altas posibilitadas gracias a las restricciones a las importaciones.
En detalle, el empresario aseguró: "Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo".
Además, Mendéz valoró los dichos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado: "Lo de Sturzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos remarcando con un 60-70%”, explicó.
La discusión también se inscribe en medio del cierre y el conflicto de Fate, que estalló el pasado 18 de febrero, que dejó a 920 empleados sin trabajo. Desde el Gobierno apuntaron contra la decisión que se dio a conocer un día antes del debate por la reforma laboral. “¿Conspiranoico yo? Fin", afirmó en ese momento Milei en su cuenta de X.
